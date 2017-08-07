Веденеев: «Вся страна уже давно знает, что левый защитник – самая уязвимая позиция в обороне «Спартака»

Главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев считает, что Роберто Манчини полностью переиграл главного тренера «Спартака» Массимо Карреру. Он также отметил ошибки в исполнении Дмитрия Комбарова, которые привели к первым двум голам.

Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» закончился со счетом 5:1. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 12-ю очками, имея стопроцентный результат на старте чемпионата. На счету «Спартака» пять очков и 10-е место.

– «Зенит» был сильнее по всем компонентам и во всех линиях. Манчини сумел верно определить оптимальный состав, Каррера – не угадал.

– В чем?

– Зе Луиша надо было сразу выпускать – он ведь лучше всех играет в «Спартаке» головой. Но дело не только в том. Вся страна уже давно знает, что левый защитник – самая уязвимая позиция в обороне «Спартака». Вот и на этот раз Комбаров допускал серьезные позиционные ошибки да еще убегал вперед. Первые два гола в ворота красно-белых пришли из его зоны, когда он застрял в атаке. Там Кокорин делал все, что хотел.

– Игра складывалась как ожидали?

– «Спартак» начал лучше, «Зенит» естественным образом оборонялся всей командой и, что важно, не оставлял за спиной защитников пространства для Промеса.

А потом «Спартак» пропустил две классных контратаки «Зенита». При этом в средней линии поля в обоих случаях «красно-белые» допустили две потери при грубейших ошибках в передачах. А зенитовцы, в свою очередь, сделали хорошие перехваты. Так счет стал 2:0.

– Игра была сделана еще в первом тайме?

– Потом включилась психология: одна команда раскрепостилась, вторая пребывала в полном непонимании происходящего. Что дальше делать? Ответа на этот вопрос спартаковцы не знали.

– Спасаться им надо было.

– Так ведь «Спартак» привык играть в контратаку, вся игра у них заточена на треугольнике Фернандо – Глушаков, к которым примыкает Попов или еще кто-то. Они занимаются отбором и разворачивают пружину. Но при 0:2 эта игра потеряла всякий смысл!

Надо было идти вперед, а устойчивой игры в позиционном направлении у «Спартака» нет. Да и фортуна, которая в прошлом сезоне была за «красно-белых», им изменила. И не только потому, что вратарь сам себе забил.