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    Веденеев: «Вся страна уже давно знает, что левый защитник – самая уязвимая позиция в обороне «Спартака»

    Главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев считает, что Роберто Манчини полностью переиграл главного тренера «Спартака» Массимо Карреру. Он также отметил ошибки в исполнении Дмитрия Комбарова, которые привели к первым двум голам.

    Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» закончился со счетом 5:1. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 12-ю очками, имея стопроцентный результат на старте чемпионата. На счету «Спартака» пять очков и 10-е место.

    – «Зенит» был сильнее по всем компонентам и во всех линиях. Манчини сумел верно определить оптимальный состав, Каррера – не угадал.

    – В чем?

    – Зе Луиша надо было сразу выпускать – он ведь лучше всех играет в «Спартаке» головой. Но дело не только в том. Вся страна уже давно знает, что левый защитник – самая уязвимая позиция в обороне «Спартака». Вот и на этот раз Комбаров допускал серьезные позиционные ошибки да еще убегал вперед. Первые два гола в ворота красно-белых пришли из его зоны, когда он застрял в атаке. Там Кокорин делал все, что хотел.

    – Игра складывалась как ожидали?

    – «Спартак» начал лучше, «Зенит» естественным образом оборонялся всей командой и, что важно, не оставлял за спиной защитников пространства для Промеса.

    А потом «Спартак» пропустил две классных контратаки «Зенита». При этом в средней линии поля в обоих случаях «красно-белые» допустили две потери при грубейших ошибках в передачах. А зенитовцы, в свою очередь, сделали хорошие перехваты. Так счет стал 2:0.

    – Игра была сделана еще в первом тайме?

    – Потом включилась психология: одна команда раскрепостилась, вторая пребывала в полном непонимании происходящего. Что дальше делать? Ответа на этот вопрос спартаковцы не знали.

    – Спасаться им надо было.

    – Так ведь «Спартак» привык играть в контратаку, вся игра у них заточена на треугольнике Фернандо – Глушаков, к которым примыкает Попов или еще кто-то. Они занимаются отбором и разворачивают пружину. Но при 0:2 эта игра потеряла всякий смысл!

    Надо было идти вперед, а устойчивой игры в позиционном направлении у «Спартака» нет. Да и фортуна, которая в прошлом сезоне была за «красно-белых», им изменила. И не только потому, что вратарь сам себе забил.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    07.08.2017 08:04
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +2567

      АЛЕКС 58 7 августа 2017, 16:13

      Сбитый лётчик,больше думающий о деньгах.На пару с Глушаком

      0
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      Рейтинг: +17742

      paracetamol 7 августа 2017, 11:01

      Правый, Ешшенко, не лучше. Я чуть со смеху не помер, когда горе-болтун комментатор сказал, что ему Шатов бровку проиграл.

      1
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 7 августа 2017, 09:57

      К сожалению этого "левого" защитника привлекают за сборную, хотя уже давно можно было разобраться в его защитных функциях в Спартаке и сборной

      3
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      ...
      Рейтинг: +17742

      paracetamol > fanchik 7 августа 2017, 11:02

      Лысый идиот, что косит под тренера сборной, вообще ничего в футболе не рубит.

      0
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 7 августа 2017, 09:40

      Пересмотрел игру спокойно и мне кажется, что это максимум нынешнего состава, на большее они способны только на большом кураже.

      4
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      Рейтинг: +5444

      Приус > Svoysvoemubrat 7 августа 2017, 09:46

      Как говорил наш армейский старшина: пиздю..на - лучший двигатель прогресса. Её вчера получили, посмотрим на прогресс.

      4
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 7 августа 2017, 09:22

      Впрочем и правый фланг защиты Спартака не лучше. Если хотят быть конкурентноспособны, то это первостепенные позиции усиления.
      А Комбаров, если мне память не изменяет, играл в Динамо крайнего полузащитника и неплохо. А его перевод в защиту был такой же тупостью, как в свое время перевод в защиту Жиркова.

      4
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > Manilov 7 августа 2017, 09:35

      Ещенко вчера, на удивление, был неплох

      3
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 7 августа 2017, 09:21

      Я не раз говорил что у спартака как такового позиционного нападения нет. И если первыми пропускаем то уже очень трудно забить.

      2
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      Рейтинг: +5461

      SPACE TRUCKIN > SPARTAK 85 7 августа 2017, 12:12

      забавно - все всё видят кроме спартаковского руководства...

      0
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      Рейтинг: +376

      FCSM#REDWHITE# 7 августа 2017, 09:09

      Хотя бы один трансфер это обьязательно нужно менять его

      2
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      Рейтинг: +8019

      nik55 7 августа 2017, 09:04

      Что Комбаров нулевой всем видно кроме тренеров Спартака

      4
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС > nik55 7 августа 2017, 09:06

      Каррера просил усилить 3-4 позиции, возможно и эту

      4
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      Рейтинг: +2567

      АЛЕКС 58 > nik55 7 августа 2017, 16:14

      И физрука Черчесова!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 7 августа 2017, 09:02

      А кто вообще решил, что он ЗАЩИТНИК?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5444

      Приус > СШГЭС 7 августа 2017, 09:22

      Может, Мельгарехо там попробовать?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС > Приус 7 августа 2017, 09:27

      Почему нет, в Кубань его на это место и брали. А еще у Реброва ни одного сейва.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5444

      Приус 7 августа 2017, 08:57

      Четыре мяча пришли из зоны ответственности Комбарова.

      4
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      Рейтинг: +8019

      nik55 > Приус 7 августа 2017, 09:05

      3 точно

      3
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      ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > Приус 7 августа 2017, 09:19

      Согласен, но первый привез Фернандо.

      4
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС > Сибирь за Спартак 7 августа 2017, 09:49

      Все сборники вчера были никакие, а леги не вытянули.

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