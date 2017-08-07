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  • Веденеев: «Вся страна уже давно знает, что левый защитник – самая уязвимая позиция в обороне «Спартака»

Веденеев: «Вся страна уже давно знает, что левый защитник – самая уязвимая позиция в обороне «Спартака»

7 августа 2017, 08:04
21

Главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев считает, что Роберто Манчини полностью переиграл главного тренера «Спартака» Массимо Карреру. Он также отметил ошибки в исполнении Дмитрия Комбарова, которые привели к первым двум голам.

Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» закончился со счетом 5:1. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 12-ю очками, имея стопроцентный результат на старте чемпионата. На счету «Спартака» пять очков и 10-е место.

– «Зенит» был сильнее по всем компонентам и во всех линиях. Манчини сумел верно определить оптимальный состав, Каррера – не угадал.

– В чем?

– Зе Луиша надо было сразу выпускать – он ведь лучше всех играет в «Спартаке» головой. Но дело не только в том. Вся страна уже давно знает, что левый защитник – самая уязвимая позиция в обороне «Спартака». Вот и на этот раз Комбаров допускал серьезные позиционные ошибки да еще убегал вперед. Первые два гола в ворота красно-белых пришли из его зоны, когда он застрял в атаке. Там Кокорин делал все, что хотел.

– Игра складывалась как ожидали?

– «Спартак» начал лучше, «Зенит» естественным образом оборонялся всей командой и, что важно, не оставлял за спиной защитников пространства для Промеса.

А потом «Спартак» пропустил две классных контратаки «Зенита». При этом в средней линии поля в обоих случаях «красно-белые» допустили две потери при грубейших ошибках в передачах. А зенитовцы, в свою очередь, сделали хорошие перехваты. Так счет стал 2:0.

– Игра была сделана еще в первом тайме?

– Потом включилась психология: одна команда раскрепостилась, вторая пребывала в полном непонимании происходящего. Что дальше делать? Ответа на этот вопрос спартаковцы не знали.

– Спасаться им надо было.

– Так ведь «Спартак» привык играть в контратаку, вся игра у них заточена на треугольнике Фернандо – Глушаков, к которым примыкает Попов или еще кто-то. Они занимаются отбором и разворачивают пружину. Но при 0:2 эта игра потеряла всякий смысл!

Надо было идти вперед, а устойчивой игры в позиционном направлении у «Спартака» нет. Да и фортуна, которая в прошлом сезоне была за «красно-белых», им изменила. И не только потому, что вратарь сам себе забил.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Кокорин Александр Зе Луиш Манчини Роберто Каррера Массимо
Комментарии (21)
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Приус
1502085450
Четыре мяча пришли из зоны ответственности Комбарова.
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СШГЭС
1502085740
А кто вообще решил, что он ЗАЩИТНИК?
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nik55
1502085871
Что Комбаров нулевой всем видно кроме тренеров Спартака
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FCSM#REDWHITE#
1502086150
Хотя бы один трансфер это обьязательно нужно менять его
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SPARTAK 85
1502086908
Я не раз говорил что у спартака как такового позиционного нападения нет. И если первыми пропускаем то уже очень трудно забить.
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Manilov
1502086947
Впрочем и правый фланг защиты Спартака не лучше. Если хотят быть конкурентноспособны, то это первостепенные позиции усиления. А Комбаров, если мне память не изменяет, играл в Динамо крайнего полузащитника и неплохо. А его перевод в защиту был такой же тупостью, как в свое время перевод в защиту Жиркова.
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Svoysvoemubrat
1502088055
Пересмотрел игру спокойно и мне кажется, что это максимум нынешнего состава, на большее они способны только на большом кураже.
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fanchik
1502089045
К сожалению этого "левого" защитника привлекают за сборную, хотя уже давно можно было разобраться в его защитных функциях в Спартаке и сборной
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paracetamol
1502092872
Правый, Ешшенко, не лучше. Я чуть со смеху не помер, когда горе-болтун комментатор сказал, что ему Шатов бровку проиграл.
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АЛЕКС 58
1502111581
Сбитый лётчик,больше думающий о деньгах.На пару с Глушаком
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