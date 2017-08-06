Кержаков – болельщикам: «Я вас очень сильно люблю»

Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков произнес прощальную речь в адрес болельщиков на мероприятии в свою честь.

«Только благодаря вам и своим партнерам я стал футболистом. Благодаря вашей поддержке каждый год, играл я или не играл, всегда ощущал, что нужен команде и болельщикам. Поверьте, я старался платить вам той же монетой. Мне кажется, у меня немного получилось. Спасибо вам большое!

В футбольной жизни самую важную роль для меня сыграли четыре человека. Один из них стоит сейчас здесь – это мой отец. Благодаря ему я не мыслил себя без футбола. К сожалению, остальных трех больше нет с нами. Это мой первый тренер в СДЮШОР «Зенит» Владимир Ильич Петров. Это мой футбольный отец Владимир Александрович Казаченок. И это наш футбольный дедушка Юрий Андреевич Морозов. Я уверен, что они сейчас смотрят на нас всех и радуются.

В завершение хочу сказать, что я буду ходить на все матчи. И если не будет такой поддержки, как сегодня, я буду очень расстроен. Я вас очень сильно люблю. «Зенит» — чемпион!» — сказал Кержаков.

О завершении карьеры экс-игрок сборной России объявил 13 июля. Меньше недели спустя он начал работу на «Матч ТВ».