Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кержаков – болельщикам: «Я вас очень сильно люблю»

    Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков произнес прощальную речь в адрес болельщиков на мероприятии в свою честь.

    «Только благодаря вам и своим партнерам я стал футболистом. Благодаря вашей поддержке каждый год, играл я или не играл, всегда ощущал, что нужен команде и болельщикам. Поверьте, я старался платить вам той же монетой. Мне кажется, у меня немного получилось. Спасибо вам большое!

    В футбольной жизни самую важную роль для меня сыграли четыре человека. Один из них стоит сейчас здесь – это мой отец. Благодаря ему я не мыслил себя без футбола. К сожалению, остальных трех больше нет с нами. Это мой первый тренер в СДЮШОР «Зенит» Владимир Ильич Петров. Это мой футбольный отец Владимир Александрович Казаченок. И это наш футбольный дедушка Юрий Андреевич Морозов. Я уверен, что они сейчас смотрят на нас всех и радуются.

    В завершение хочу сказать, что я буду ходить на все матчи. И если не будет такой поддержки, как сегодня, я буду очень расстроен. Я вас очень сильно люблю. «Зенит» — чемпион!» — сказал Кержаков.

    О завершении карьеры экс-игрок сборной России объявил 13 июля. Меньше недели спустя он начал работу на «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.08.2017 20:02
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +78

      ARSENAL TULA 7 августа 2017, 01:40

      Спасибо за матчи и голы , рано уходишь мог бы еще играть пусть не в Зените а в других клубах РФПЛ.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Flydis 6 августа 2017, 23:08

      Спасибо за всё, Саша !

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 6 августа 2017, 21:33

      Любит, даже после того, как те называли его говном

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 6 августа 2017, 20:12

      Мы тебя тоже Саша!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +113

      DENIS20161993 6 августа 2017, 20:11

      Легенда! Спасибо за все Александр!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2306

      4agaaa 6 августа 2017, 20:09

      Великий!!!!Спасибо Александр!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11