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Кержаков – болельщикам: «Я вас очень сильно люблю»

6 августа 2017, 20:02
6

Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков произнес прощальную речь в адрес болельщиков на мероприятии в свою честь.

«Только благодаря вам и своим партнерам я стал футболистом. Благодаря вашей поддержке каждый год, играл я или не играл, всегда ощущал, что нужен команде и болельщикам. Поверьте, я старался платить вам той же монетой. Мне кажется, у меня немного получилось. Спасибо вам большое!

В футбольной жизни самую важную роль для меня сыграли четыре человека. Один из них стоит сейчас здесь – это мой отец. Благодаря ему я не мыслил себя без футбола. К сожалению, остальных трех больше нет с нами. Это мой первый тренер в СДЮШОР «Зенит» Владимир Ильич Петров. Это мой футбольный отец Владимир Александрович Казаченок. И это наш футбольный дедушка Юрий Андреевич Морозов. Я уверен, что они сейчас смотрят на нас всех и радуются.

В завершение хочу сказать, что я буду ходить на все матчи. И если не будет такой поддержки, как сегодня, я буду очень расстроен. Я вас очень сильно люблю. «Зенит» — чемпион!» — сказал Кержаков.

О завершении карьеры экс-игрок сборной России объявил 13 июля. Меньше недели спустя он начал работу на «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Кержаков Александр
Комментарии (6)
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4agaaa
1502039365
Великий!!!!Спасибо Александр!!!
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DENIS20161993
1502039467
Легенда! Спасибо за все Александр!
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Den Bull
1502039526
Мы тебя тоже Саша!)
Ответить
BRO_football
1502044390
Любит, даже после того, как те называли его говном
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Flydis
1502050124
Спасибо за всё, Саша !
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ARSENAL TULA
1502059203
Спасибо за матчи и голы , рано уходишь мог бы еще играть пусть не в Зените а в других клубах РФПЛ.
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