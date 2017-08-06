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    Мората остался в запасе «Челси» на матч с «Арсеналом», Озил и Санчес – вне заявки

    «Арсенал» и «Челси» огласили стартовые составы на матч Суперкубка Англии. Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Уэмбли» и начнется в 16:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка.

    Арсенал: Чех, Холдинг, Мертезакер, Монреаль, Бельерин, Эль-Ненни, Джака, Окслэд-Чэмберлен, Ивоби, Уэлбек, Лаказетт.

    Запасные: Оспина, Колашинац, Уиллок, Нельсон, Мэйтлэнд-Найлс, Уолкотт, Жиру.

    Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Луис, Кэхилл, Мозес, Фабрегас, Канте, Алонсо, Виллиан, Батшуайи, Педро.

    Запасные: Кабальеро, Рюдигер, Кристенсен, Скотт, Бога, Мусонда, Мората.

    Ставьте на матч в Конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы!

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.08.2017 15:09
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