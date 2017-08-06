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  • Экс-форвард «Зенита» Панов прогулялся по Санкт-Петербургу в атрибутике «Спартака»

Экс-форвард «Зенита» Панов прогулялся по Санкт-Петербургу в атрибутике «Спартака»

6 августа 2017, 14:50
32

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов в преддверии центрального матча 4-го тура чемпионата России со «Спартаком» прогулялся по Санкт-Петербургу в атрибутике красно-белых.

«Мы должны сегодня победить», – написал Панов на своей странице в твиттере.

Напомним, матч «Зенит» – «Спартак» пройдет сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Панов Александр
Комментарии (32)
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ilichkadr
1502020577
Клоун.........
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insider_retro
1502020774
Когда он забивал Франции у меня слёзы наворачивались... Я не ортодоксальный болела, но сейчас я не понимаю суть действа... "Мы изменяем себя в основном по одной из двух причин — вдохновение или отчаяние...." (Джим Рон)
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Yurbanoid
1502020878
Попытка суицида или что?
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shinnik
1502021220
мдааа.. колпинская ракета теперь только сзади..торчит.
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la verdad
1502021426
Клоун. Не потому что в красном. Потому что до сих пор в обидках. Взрослей, Саша!
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baden69
1502021584
Неудовлетворенность, невостребованность и забвение...
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yuran63
1502022092
Молодец Саша!Всем дал понять,что зенит-это прокремлевский проект.Без грязьпрома-это кусок ...Правильно,болеть надо только за народную команду.
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vitop
1502022249
Может, он думает, что его возьмут на матч тв? А вообще молодец, даже лицо красным сделал, долго старался.
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кошмарик
1502023642
видать врачи прозевали и он во время таблетку не принял.. Врачииии, ауууу.. заберите вашего поциЭнта с улицы..
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ВЛАДИВОСТОК
1502024339
Может я старомодный , но команда за которую ты болеешь бывает только одна с детства и до самой смерти . Это же как Родина ..........она одна . Не понимаю таких сперва за одну команду болел потом за другую . Как говорил Владимир Ильич Ленин : " САМЫЕ ОПАСНЫЕ ЛЮДИ - ЭТО ПОЛИТИЧЕСКИЕ ( в нашем случае ФУТБОЛЬНЫЕ ) ПРОСТИТУТКИ .
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