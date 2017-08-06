Экс-форвард «Зенита» Панов прогулялся по Санкт-Петербургу в атрибутике «Спартака»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов в преддверии центрального матча 4-го тура чемпионата России со «Спартаком» прогулялся по Санкт-Петербургу в атрибутике красно-белых.

«Мы должны сегодня победить», – написал Панов на своей странице в твиттере.

Напомним, матч «Зенит» – «Спартак» пройдет сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.