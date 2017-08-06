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    Экс-форвард «Зенита» Панов прогулялся по Санкт-Петербургу в атрибутике «Спартака»

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов в преддверии центрального матча 4-го тура чемпионата России со «Спартаком» прогулялся по Санкт-Петербургу в атрибутике красно-белых.

    «Мы должны сегодня победить», – написал Панов на своей странице в твиттере.

    Напомним, матч «Зенит» – «Спартак» пройдет сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.

    Источник: Twitter

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    06.08.2017 14:50
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar 6 августа 2017, 22:07

      Соснул предатель. Не тот клуб выбрал глор

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1847

      mahan 6 августа 2017, 18:52

      Молодец.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar 6 августа 2017, 18:17

      Ну не знаю как можно так плюнуть в душу болельщикам зенита

      4
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      Рейтинг: +86

      LX Zet 6 августа 2017, 17:13

      неожиданно... кумир детства упал в глазах поклонников...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +174

      63_Camapa_63 6 августа 2017, 17:06

      КЛОУН, и больше нет слов

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +188

      MaxKlim 6 августа 2017, 17:03

      3.14зды дать ему, урод!

      -1
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      Рейтинг: +210

      Кутах > MaxKlim 6 августа 2017, 23:48

      Ну,он слегка выхватил недалеко от памятника Кирову))))))

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 6 августа 2017, 16:57

      И нахххх это на показ то выставлять...болел бы тихо про себя.. Чтобы не позориться....ты же черт...ты же с колпино(лен область)...откуда спартач то в тебе вылез....все равно для Москвы своим не станешь

      2
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      Рейтинг: +383

      VASoMeat 6 августа 2017, 16:31

      Внутри он всегда был кб,даже когда играл в зените симпотизировал спартаку,за примером далеко ходить не надо тот же Глушак с детства более за спартак,только он оказался в спартаке а Панов нет.и таких примеров думаю в России не мало!

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 августа 2017, 16:12

      иуда

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 6 августа 2017, 16:04

      ты привыкнешь зимой согреваться зенитовским шарфом,
      он пройдет по Дворцовой в твоих красно-белых штанах... ))))

      4
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