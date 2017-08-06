«Амкар»: «Рассматривали возможность приобретения Неймара, но трансфер сорвался»

«Амкар» в летнее трансферное окно планировал приобрести у «Барселоны» нападающего Неймара. Как сообщается на официальной странице пермского клуба в социальной сети «ВКонтакте», сделка сорвалась по финансовым причинам.

«Мало кто знает, но мы тоже рассматривали возможность усиления атакующей линии за счет Неймара. Однако, сопоставив наш годовой бюджет и трансферную стоимость бразильца, мы поняли, что «Амкару» пришлось бы копить на него 18 лет. Трансфер сорвался», – сообщает пресс-служба красно-черных.

Напомним, что Неймар перешел этим летом из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.