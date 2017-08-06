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    «Амкар»: «Рассматривали возможность приобретения Неймара, но трансфер сорвался»

    «Амкар» в летнее трансферное окно планировал приобрести у «Барселоны» нападающего Неймара. Как сообщается на официальной странице пермского клуба в социальной сети «ВКонтакте», сделка сорвалась по финансовым причинам.

    «Мало кто знает, но мы тоже рассматривали возможность усиления атакующей линии за счет Неймара. Однако, сопоставив наш годовой бюджет и трансферную стоимость бразильца, мы поняли, что «Амкару» пришлось бы копить на него 18 лет. Трансфер сорвался», – сообщает пресс-служба красно-черных.

    Напомним, что Неймар перешел этим летом из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

    Источник: ФК «Амкар»

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    06.08.2017 13:01
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 7 августа 2017, 15:50

      м-да)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 6 августа 2017, 18:30

      ебагутые шутки

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1068

      wobaekat 6 августа 2017, 16:05

      АХАХАХА НЕ НУ ВЫ ПОНЯЛИ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +399

      kella 6 августа 2017, 15:58

      Копите, копите. Через 18 лет петух состарится, - возьмете цыпленка!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 6 августа 2017, 15:06

      город продали бы что ли..))

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 6 августа 2017, 15:00

      Дожились, Пермь опорный край державы, у них годовой бюджет должен быть...... да собственно почему должен быть он и есть, только в чьих карманах, таким, что можно 1000 таких неймарчиков прикупить!!!! Короче пачками можно складывать!!!!

      1
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      Рейтинг: +875

      sidul1 6 августа 2017, 14:59

      Через 18 лет мечта может осуществится,копите деньги.

      0
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      Рейтинг: +206

      Спартачище 6 августа 2017, 14:49

      ДАЖЕ В ПЕРМИ ТРОЛЯТ ПЛАЧИНИ)))

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 6 августа 2017, 14:36

      Пошутили?

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 6 августа 2017, 14:22

      За попытку респект, за реализацию удовлетворительно.... Можно было сильнее покреативить.... К примеру: "Неймар уже был согласен перейти в команду на наших условиях, но после того, как он узнал что у нас на базе не подают свежие круассаны, а только ржаной хлеб, ему пришлось выбрать Париж"

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