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    Баляйкин: «Думаю, «СКА-Хабаровск» не побьет антирекорд»

    Полузащитник «СКА-Хабаровск» Евгений Баляйкин прокомментировал неудачный старт команды в чемпионате России. Клуб из Хабаровска в четырех матчах не набрал ни одного очка.

    «Думаю, антирекорд мы не побьем. Просто я участвовал в том антирекорде в Томске. Моменты у нас есть, но пока мы их не реализуем. Даже сегодня у нас был шанс на девяностой минуте. С тем же «Зенитом» у нас имелось три момента, которые мы могли забить. Самое главное, что моменты есть. Думаю, не за горами первые голы, очки и победа», – заявил футболист.

    Антирекорд по проигрышам на старте чемпионата принадлежит «Томи», которая в сезоне-2013/14 потерпела семь поражений кряду.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.08.2017 06:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17742

      paracetamol 6 августа 2017, 13:02

      Ловилу меняйте, этот ни о чем.

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 6 августа 2017, 07:52

      Кому то надо проигрывать...

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 6 августа 2017, 07:42

      а как же 10 поражений динамо ? когда они в итоге в рпл остались вроде силкин был

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 6 августа 2017, 07:13

      Команда интересная , только немного везения не хватает либо мастерства

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