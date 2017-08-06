Баляйкин: «Думаю, «СКА-Хабаровск» не побьет антирекорд»

Полузащитник «СКА-Хабаровск» Евгений Баляйкин прокомментировал неудачный старт команды в чемпионате России. Клуб из Хабаровска в четырех матчах не набрал ни одного очка.

«Думаю, антирекорд мы не побьем. Просто я участвовал в том антирекорде в Томске. Моменты у нас есть, но пока мы их не реализуем. Даже сегодня у нас был шанс на девяностой минуте. С тем же «Зенитом» у нас имелось три момента, которые мы могли забить. Самое главное, что моменты есть. Думаю, не за горами первые голы, очки и победа», – заявил футболист.

Антирекорд по проигрышам на старте чемпионата принадлежит «Томи», которая в сезоне-2013/14 потерпела семь поражений кряду.