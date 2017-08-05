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    Слуцкий считает, что «Халл Сити» заслужил ничью в игре с «Астон Виллой»

    Главный тренер английского «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча первого тура Чемпионшипа против «Астон Виллы» (1:1). По словам российского специалиста, первый тайм у его подопечных не получился.

    «Первые 50 минут мы играли не очень хорошо. На поле вышли несколько молодых футболистов, которые не имеют опыта на большом уровне, а тут сразу такой матч, сразу на «Вилла Парк». Однако со временем к нам пришла уверенность, стали появляться моменты. Думаю, ничью мы заслужили», – сказал Слуцкий в эфире Sky Sports.

    Следующий матч «Халл Сити» проведет 12 августа против «Бертон Альбион».

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.08.2017 23:05
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +72

      Wind Of Life 6 августа 2017, 10:38

      Надо усиливаться и прибавлять. Пока что-то получается (что радует), но не уверен, что это "что-то" соответствует амбициям клуба.

      Кстати, официальный сайт клуба говорит, что Слуцкий говорил про "первые 15 минут", а не 50, как здесь написали:

      "We didn’t play very well at all in the first 15 minutes... It was difficult because we have a lot of new players and some young players...After the first 15 minutes, it was a great performance and I’m very, very happy."

      0
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      Рейтинг: +61

      Влаан 6 августа 2017, 10:37

      Что заслужили то и получили)

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 6 августа 2017, 00:39

      Слуцкий сделает из " Халла " халву .........

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 6 августа 2017, 00:06

      Откровенно отскочили. Если не усилят состав везение скоро закончится.

      2
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 5 августа 2017, 23:19

      Ничья это не поражение,так что у команды прибавится уверенности,что хорошо и
      для Слуцкого..

      3
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 5 августа 2017, 23:16

      С почином Викторыч! Ждем победы теперь!

      4
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