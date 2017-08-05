Слуцкий считает, что «Халл Сити» заслужил ничью в игре с «Астон Виллой»

Главный тренер английского «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча первого тура Чемпионшипа против «Астон Виллы» (1:1). По словам российского специалиста, первый тайм у его подопечных не получился.

«Первые 50 минут мы играли не очень хорошо. На поле вышли несколько молодых футболистов, которые не имеют опыта на большом уровне, а тут сразу такой матч, сразу на «Вилла Парк». Однако со временем к нам пришла уверенность, стали появляться моменты. Думаю, ничью мы заслужили», – сказал Слуцкий в эфире Sky Sports.

Следующий матч «Халл Сити» проведет 12 августа против «Бертон Альбион».