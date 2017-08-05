Слуцкий считает, что «Халл Сити» заслужил ничью в игре с «Астон Виллой»

Надо усиливаться и прибавлять. Пока что-то получается (что радует), но не уверен, что это "что-то" соответствует амбициям клуба.
Кстати, официальный сайт клуба говорит, что Слуцкий говорил про "первые 15 минут", а не 50, как здесь написали:
"We didn’t play very well at all in the first 15 minutes... It was difficult because we have a lot of new players and some young players...After the first 15 minutes, it was a great performance and I’m very, very happy."
Главный тренер английского «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча первого тура Чемпионшипа против «Астон Виллы» (1:1). По словам российского специалиста, первый тайм у его подопечных не получился.
«Первые 50 минут мы играли не очень хорошо. На поле вышли несколько молодых футболистов, которые не имеют опыта на большом уровне, а тут сразу такой матч, сразу на «Вилла Парк». Однако со временем к нам пришла уверенность, стали появляться моменты. Думаю, ничью мы заслужили», – сказал Слуцкий в эфире Sky Sports.
Следующий матч «Халл Сити» проведет 12 августа против «Бертон Альбион».