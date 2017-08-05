Чемпионшип. «Халл Сити» в первом матче Слуцкого сыграл на выезде вничью с одним из фаворитов турнира

В матче стартового тура Чемпионшипа «Астон Вилла» на своем поле разошлась миром с«Халл Сити».

Встреча, которая состоялась сегодня на стадионе «Вилла Парк», завершилась вничью – 1:1. На гол форварда хозяев Габриэля Агбонлахора в первом тайме гости ответили забитым мячом нападающего Харрода Боуэна во второй половине игры.

Стоит отметить, что этот матч стал дебютным во главе «Халл Сити» для российского специалиста Леонида Слуцкого.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 1-й тур

Астон Вилла – Халл Сити – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Агбонлахор, 7; 1:1 – Боуэн, 62.

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