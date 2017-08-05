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    Чемпионшип. «Халл Сити» в первом матче Слуцкого сыграл на выезде вничью с одним из фаворитов турнира

    В матче стартового тура Чемпионшипа «Астон Вилла» на своем поле разошлась миром с«Халл Сити».

    Встреча, которая состоялась сегодня на стадионе «Вилла Парк», завершилась вничью – 1:1. На гол форварда хозяев Габриэля Агбонлахора в первом тайме гости ответили забитым мячом нападающего Харрода Боуэна во второй половине игры.

    Стоит отметить, что этот матч стал дебютным во главе «Халл Сити» для российского специалиста Леонида Слуцкого.

    Чемпионат Англии. Чемпионшип. 1-й тур

    Астон Вилла – Халл Сити – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Агбонлахор, 7; 1:1 – Боуэн, 62.

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.08.2017 21:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2509

      panmon 5 августа 2017, 22:18

      По матчу - халл был не слабее но явно уступал в индивидуальном мастерстве. Лёня все делает верно, но нужны игроки выше классом чтобы соревноваться с той же АВ за выход

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 5 августа 2017, 22:17

      По матчу - халл был не слабее но явно уступал в интернете дивудуальном мастерстве. Лёня все делает верно, но нужны игроки выше классом чтобы соревноваться с той же АВ за выход

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 5 августа 2017, 21:54

      Молодец, Викторыч

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 5 августа 2017, 21:38

      Поздравления Леониду Викторовичу с первым очком в английском чемпионате ! Историческое событие !

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 5 августа 2017, 21:32

      Лиха беда начало!...
      С почином, Леонид Викторович!!.. Впереди дорога полная неизведанного!!...
      "Рискуя, можно проиграть, но не рискуя, нельзя выиграть...." (Марк Аврелий)

      5
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      Рейтинг: +25

      Zenit_Night_Life 5 августа 2017, 21:25

      Давай Лёня, покажи им )

      5
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