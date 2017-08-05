ФНЛ. «Крылья Советов» одолели «Волгарь», «Оренбург» выиграл в Воронеже и другие результаты

Завершились очередные матчи шестого тура ФНЛ. Астраханский «Волгарь» потерпел первое поражение в сезоне, проиграв в Самаре.
Неудачник прошлого сезона РФПЛ «Оренбург» справился с воронежским «Факелом».
Первенство ФНЛ. 6-й тур
Зенит-2 (Санкт-Петербург) – Тамбов – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Часовских, 43.
Крылья Советов (Самара) – Волгарь (Астрахань) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Ятченко, 41 (с пен.).
Ротор-Волгоград – Сибирь (Новосибирск) – 1:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Житнев, 17 (с пен.); 0:2 – Житнев, 35; 1:2 – Вотинов, 69.
Факел (Воронеж) – Оренбург – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Попович, 26 (с пен.).
Источник: Бомбардир.ру