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    ФНЛ. «Крылья Советов» одолели «Волгарь», «Оренбург» выиграл в Воронеже и другие результаты

    Завершились очередные матчи шестого тура ФНЛ. Астраханский «Волгарь» потерпел первое поражение в сезоне, проиграв в Самаре.

    Неудачник прошлого сезона РФПЛ «Оренбург» справился с воронежским «Факелом».

    Первенство ФНЛ. 6-й тур

    Зенит-2 (Санкт-Петербург) – Тамбов – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Часовских, 43.

    Крылья Советов (Самара) – Волгарь (Астрахань) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Ятченко, 41 (с пен.).

    Ротор-Волгоград – Сибирь (Новосибирск) – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Житнев, 17 (с пен.); 0:2 – Житнев, 35; 1:2 – Вотинов, 69.

    Факел (Воронеж) – Оренбург – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Попович, 26 (с пен.).

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.08.2017 19:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 6 августа 2017, 11:37

      Тамбов - хороший результат! Андрей Часовских - молодец!

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