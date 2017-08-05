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    Агент сообщил, что Луан может присоединиться к «Спартаку» на следующей неделе

    Агент Жаир Канту Пейшото, представляющий интересы нападающего «Гремио» Луана, сообщил, что уже в течение следующей недели 24-летний игрок может пополнить ряды «Спартака».

    «Спартак» и Луан достигли устной договоренности. Предварительный срок контракта игрока с клубом – четыре года. Сейчас представители «Гремио» ведут согласование по сумме трансфера. Думаю, что на следующей неделе игрок присоединится к действующему чемпиону страны, если не возникнет сложностей», – сказал Пейшото.

    В нынешнем сезоне Луан провел 20 матчей, записав на свой счет 13 голов и пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 12 миллионов евро.

    Источник: ТАСС

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    05.08.2017 19:19
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 6 августа 2017, 05:50

      Пока устная договоренность, а обещать не значит жениться, подождем.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33432

      oyabun 5 августа 2017, 21:28

      Хоть бы на этот раз не сорвалось! А то задолбали уже всех нас пустыми слухами.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 5 августа 2017, 20:26

      Интересный игрок! Жаль, что скорее всего просрем его в Италию (((

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 августа 2017, 19:53

      Хорошая новость.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто 5 августа 2017, 19:23

      хорошо !может это и не утка

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +6309

      порт 5 августа 2017, 19:23

      Жаир Пейшото, агент нападающего «Гремио» Луана, сообщил, что официальное предложение о трансфере футболиста сделала только итальянская «Сампдория». Ранее сообщалось, что о переходе Луана договорился «Спартак».
      ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
      Бля, ну и какой части слов верить?

      4
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      Рейтинг: +2697

      turist82 > порт 5 августа 2017, 19:43

      Никому не надо верить. Верить лишь новостям официальным, из клубов. Остальное - утки

      4
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