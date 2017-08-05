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  • Агент сообщил, что Луан может присоединиться к «Спартаку» на следующей неделе

Агент сообщил, что Луан может присоединиться к «Спартаку» на следующей неделе

5 августа 2017, 19:19
7

Агент Жаир Канту Пейшото, представляющий интересы нападающего «Гремио» Луана, сообщил, что уже в течение следующей недели 24-летний игрок может пополнить ряды «Спартака».

«Спартак» и Луан достигли устной договоренности. Предварительный срок контракта игрока с клубом – четыре года. Сейчас представители «Гремио» ведут согласование по сумме трансфера. Думаю, что на следующей неделе игрок присоединится к действующему чемпиону страны, если не возникнет сложностей», – сказал Пейшото.

В нынешнем сезоне Луан провел 20 матчей, записав на свой счет 13 голов и пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 12 миллионов евро.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Гремио
Комментарии (7)
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порт
1501950201
Жаир Пейшото, агент нападающего «Гремио» Луана, сообщил, что официальное предложение о трансфере футболиста сделала только итальянская «Сампдория». Ранее сообщалось, что о переходе Луана договорился «Спартак». ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Бля, ну и какой части слов верить?
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зенит ничто
1501950225
хорошо !может это и не утка
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Диктор
1501952009
Хорошая новость.
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mialkov
1501954001
Интересный игрок! Жаль, что скорее всего просрем его в Италию (((
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oyabun
1501957710
Хоть бы на этот раз не сорвалось! А то задолбали уже всех нас пустыми слухами.
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Одинокий волк Маквейд
1501987857
Пока устная договоренность, а обещать не значит жениться, подождем.
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