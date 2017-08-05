Агент сообщил, что Луан может присоединиться к «Спартаку» на следующей неделе

Агент Жаир Канту Пейшото, представляющий интересы нападающего «Гремио» Луана, сообщил, что уже в течение следующей недели 24-летний игрок может пополнить ряды «Спартака».

«Спартак» и Луан достигли устной договоренности. Предварительный срок контракта игрока с клубом – четыре года. Сейчас представители «Гремио» ведут согласование по сумме трансфера. Думаю, что на следующей неделе игрок присоединится к действующему чемпиону страны, если не возникнет сложностей», – сказал Пейшото.

В нынешнем сезоне Луан провел 20 матчей, записав на свой счет 13 голов и пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 12 миллионов евро.