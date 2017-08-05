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    Кононов: «Старались гнуть свою линию. Ничто не предвещало, что «Ахмат» проиграет»

    Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов поделился эмоциями после матча 4-го тура РФПЛ, в котором его подопечные уступили «Уфе» (2:3).

    Для грозненского клуба данное поражение стало первым в нынешнем сезоне. В трех стартовых турах командой было одержано три победы.

    «Мы выигрывали, и ничто не предвещало, что проиграем. Владели инициативой, но, к сожалению, допустили грубые ошибки и дали сопернику забить два гола со стандартов. Плюс еще один гол. Играли до конца, удалось забить еще один гол, но, к сожалению, этого не хватило. Не могу сказать, что ребята плохо играли. Мы старались гнуть свою линию, но в концовке у нас не получилось», – сказал Кононов в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.08.2017 17:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 5 августа 2017, 19:52

      Сергею Семаку - респект!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 5 августа 2017, 17:19

      Заур не к месту был. скорее бы Балай или Мбенге в строй стали

      0
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