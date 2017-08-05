Кононов: «Старались гнуть свою линию. Ничто не предвещало, что «Ахмат» проиграет»

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов поделился эмоциями после матча 4-го тура РФПЛ, в котором его подопечные уступили «Уфе» (2:3).

Для грозненского клуба данное поражение стало первым в нынешнем сезоне. В трех стартовых турах командой было одержано три победы.

«Мы выигрывали, и ничто не предвещало, что проиграем. Владели инициативой, но, к сожалению, допустили грубые ошибки и дали сопернику забить два гола со стандартов. Плюс еще один гол. Играли до конца, удалось забить еще один гол, но, к сожалению, этого не хватило. Не могу сказать, что ребята плохо играли. Мы старались гнуть свою линию, но в концовке у нас не получилось», – сказал Кононов в эфире телеканала «Наш футбол».