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  • Иванович: «У «Спартака» все в порядке, это по-прежнему классная команда»

Иванович: «У «Спартака» все в порядке, это по-прежнему классная команда»

5 августа 2017, 16:08
5

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович заявил, что встреча со «Спартаком» в четвертом туре РФПЛ является для сине-бело-голубых одной из самых важных на данном этапе сезона. По мнению серба, красно-белые остаются классной командой, несмотря на не слишком удачное начало сезона.

Матч состоится в воскресенье, 6 августа, в Санкт-Петербурге. Начало – в 20:00 по московскому времени.

«Это будет одна из самых важных игр для «Зенита» на данном этапе сезона. Мы успешно стартовали в чемпионате и хотим продлить победную серию. Против нас в Петербурге тяжело играть всегда и всем, поскольку «Зенит» получает мощнейшую поддержку болельщиков. Постараемся победить «Спартак», показав отличный футбол. У красно-белых очень хорошая команда с великолепными нападающими, которые способны за минуту выиграть матч. Значит, мы должны сохранять максимальную концентрацию с первой до последней секунды.

Когда становишься чемпионом, всегда все меняется. Это нормальная история. Даже соперники выходят против тебя уже с другой мотивацией. «Спартак» не смог победить в первом туре, отсюда и пошла критика, разговоры о том, что они что-то потеряли. Но «Спартак» остался классной командой. Последняя встреча с «Краснодаром» это подтвердила. У них все в порядке», – сказал Иванович.

После трех туров в активе «Зенита» девять очков. «Спартак» набрал пять баллов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Иванович Бранислав
Комментарии (5)
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Kollljan
1501942569
Это у Краснодара не всё в порядке. По сравнению с прошлым сезоном, Краснодар лишь бледная тень себя прошлогоднего.
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Диктор
1501942661
Спартак проиграл вам в первом туре из за судейства-но в итоге все получилось так -как кто и заслуживал.
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Zenitovec1990
1501949148
пусть победит сильнейший)
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shinnik
1501951470
Завтра я встречаюсь с заинтересованными людьми и мы обговорим все вопросы, связаные со сроками. У тебя все хорошо? ― Ай эм файн. (У меня все хорошо ) У тебя плохо.(с) Брат-2,однако...Сербы-есть сербы.
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