Иванович: «У «Спартака» все в порядке, это по-прежнему классная команда»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович заявил, что встреча со «Спартаком» в четвертом туре РФПЛ является для сине-бело-голубых одной из самых важных на данном этапе сезона. По мнению серба, красно-белые остаются классной командой, несмотря на не слишком удачное начало сезона.

Матч состоится в воскресенье, 6 августа, в Санкт-Петербурге. Начало – в 20:00 по московскому времени.

«Это будет одна из самых важных игр для «Зенита» на данном этапе сезона. Мы успешно стартовали в чемпионате и хотим продлить победную серию. Против нас в Петербурге тяжело играть всегда и всем, поскольку «Зенит» получает мощнейшую поддержку болельщиков. Постараемся победить «Спартак», показав отличный футбол. У красно-белых очень хорошая команда с великолепными нападающими, которые способны за минуту выиграть матч. Значит, мы должны сохранять максимальную концентрацию с первой до последней секунды.

Когда становишься чемпионом, всегда все меняется. Это нормальная история. Даже соперники выходят против тебя уже с другой мотивацией. «Спартак» не смог победить в первом туре, отсюда и пошла критика, разговоры о том, что они что-то потеряли. Но «Спартак» остался классной командой. Последняя встреча с «Краснодаром» это подтвердила. У них все в порядке», – сказал Иванович.

После трех туров в активе «Зенита» девять очков. «Спартак» набрал пять баллов.