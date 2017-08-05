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    Иванович: «У «Спартака» все в порядке, это по-прежнему классная команда»

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович заявил, что встреча со «Спартаком» в четвертом туре РФПЛ является для сине-бело-голубых одной из самых важных на данном этапе сезона. По мнению серба, красно-белые остаются классной командой, несмотря на не слишком удачное начало сезона.

    Матч состоится в воскресенье, 6 августа, в Санкт-Петербурге. Начало – в 20:00 по московскому времени.

    «Это будет одна из самых важных игр для «Зенита» на данном этапе сезона. Мы успешно стартовали в чемпионате и хотим продлить победную серию. Против нас в Петербурге тяжело играть всегда и всем, поскольку «Зенит» получает мощнейшую поддержку болельщиков. Постараемся победить «Спартак», показав отличный футбол. У красно-белых очень хорошая команда с великолепными нападающими, которые способны за минуту выиграть матч. Значит, мы должны сохранять максимальную концентрацию с первой до последней секунды.

    Когда становишься чемпионом, всегда все меняется. Это нормальная история. Даже соперники выходят против тебя уже с другой мотивацией. «Спартак» не смог победить в первом туре, отсюда и пошла критика, разговоры о том, что они что-то потеряли. Но «Спартак» остался классной командой. Последняя встреча с «Краснодаром» это подтвердила. У них все в порядке», – сказал Иванович.

    После трех туров в активе «Зенита» девять очков. «Спартак» набрал пять баллов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.08.2017 16:08
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 5 августа 2017, 19:44

      Завтра я встречаюсь с заинтересованными людьми и мы обговорим все вопросы, связаные со сроками. У тебя все хорошо?
      ― Ай эм файн. (У меня все хорошо )

      У тебя плохо.(с)

      Брат-2,однако...Сербы-есть сербы.

      0
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      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 5 августа 2017, 19:05

      пусть победит сильнейший)

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 августа 2017, 17:17

      Спартак проиграл вам в первом туре из за судейства-но в итоге все получилось так -как кто и заслуживал.

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      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 > Диктор 5 августа 2017, 19:05

      ну в московском матче в ваши ворота пенальти 200% не поставили при 0-0, так что говорить о судействе бредово

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      Рейтинг: +3951

      Kollljan 5 августа 2017, 17:16

      Это у Краснодара не всё в порядке. По сравнению с прошлым сезоном, Краснодар лишь бледная тень себя прошлогоднего.

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