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    В «Монако» опровергли информацию о желании Мбаппе покинуть команду

    Вице-президент «Монако» Вадим Васильев опроверг информацию, согласно которой нападающий Килиан Мбаппе выразил желание покинуть французский клуб во время летнего трансферного окна.

    Ранее сообщалось, что этим летом намерен покинуть стан действующих чемпионов Франции и перейти в «ПСЖ».

    Существует вариант, при котором 18-летний француз перейдет в «Реал».

    «Мбаппе примет правильное решение, он никогда не выражал желания покинуть «Монако». Мы ведем переговоры. И дело не только в деньгах, все гораздо сложнее. Я бы хотел, чтобы он остался», – сказал Васильев.

    Источник: Skysports

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    05.08.2017 13:36
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