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    Источник: Мбаппе сообщил руководству «Монако» о своем желании перейти в «ПСЖ»

    Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. По информации parisunited6, игрок сборной Франции принял решение покинуть нынешнюю команду и перейти в «ПСЖ».

    О своем желании 18-летний форвард уже уведомил руководство монегасков.

    Ранее сообщалось, что на Мбаппе также претендуют «Реал» и «Барселона».

    В прошлом сезоне Лиги 1 нападающий забил 15 голов и сделал шесть результативных передач в 28 матчах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2017 15:40
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 2 августа 2017, 17:11

      Они в курсе что не в пес играют всех левых наподающих зачем

      1
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      Рейтинг: +800

      forward33 2 августа 2017, 16:19

      кря-кря....плюс Неймар и Санчес...как они играть собрались...если скупили всех левых напов)))

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 2 августа 2017, 16:11

      да пришло откуда не ждали

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 2 августа 2017, 16:10

      ну его дешевле купят

      0
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      Рейтинг: +44

      Факус 2 августа 2017, 16:00

      Бред, сильно просядут по финансовому фэирплэй.

      1
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      Рейтинг: -4

      Рулонъ Обоевъ 2 августа 2017, 15:55

      Парни, почему к неграм такое повышенное внимание в последнее время?! Начинают доминировать над белыми??!!

      1
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 2 августа 2017, 15:52

      Бомбовая команда соберётся в Париже, ещё есть Алвес..реально будет претендовать на Победу в ЛЧ)

      2
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 2 августа 2017, 15:45

      Если купят обоих, то дисквалифицировать этот денежный мешок минимум на год и опустить во 2ой дивизион, либо потом не вонять на счет ФФП

      3
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      Рейтинг: +258

      red-white fox 2 августа 2017, 15:43

      Связка Неймар-Мбаппе и Кавани на скамейке.

      1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > red-white fox 2 августа 2017, 16:09

      скорее всего тогда неймара не купят

      0
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