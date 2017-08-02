Источник: Мбаппе сообщил руководству «Монако» о своем желании перейти в «ПСЖ»

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. По информации parisunited6, игрок сборной Франции принял решение покинуть нынешнюю команду и перейти в «ПСЖ».

О своем желании 18-летний форвард уже уведомил руководство монегасков.

Ранее сообщалось, что на Мбаппе также претендуют «Реал» и «Барселона».

В прошлом сезоне Лиги 1 нападающий забил 15 голов и сделал шесть результативных передач в 28 матчах.