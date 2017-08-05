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    В «Реале» уверены, что Мбаппе перейдет в мадридский клуб этим летом

    «Реал» уверен в том, что нападающий «Монако» Килиан Мбаппе продолжит карьеру в мадридском клубе. Руководство сливочных не сомневается, что 18-летний форвард перейдет в их команду до закрытия летнего трансферного окна.

    По информации источника, «Реал» договорился об условиях личного контракта с игроком сборной Франции еще в июне.

    Мбаппе сообщил представителям «Королевского клуба», что желает перейти именно в «Реал», фанатом которого он является с детства.

    Источник: AS

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    05.08.2017 08:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 5 августа 2017, 09:11

      Да оформят, наверное, что-то с Бенземой поприутихло..

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