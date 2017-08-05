В «Реале» уверены, что Мбаппе перейдет в мадридский клуб этим летом

«Реал» уверен в том, что нападающий «Монако» Килиан Мбаппе продолжит карьеру в мадридском клубе. Руководство сливочных не сомневается, что 18-летний форвард перейдет в их команду до закрытия летнего трансферного окна.

По информации источника, «Реал» договорился об условиях личного контракта с игроком сборной Франции еще в июне.

Мбаппе сообщил представителям «Королевского клуба», что желает перейти именно в «Реал», фанатом которого он является с детства.