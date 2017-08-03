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Неймар: «В Париж меня привели амбиции «ПСЖ»

3 августа 2017, 23:46
11

Новоиспеченный футболист французского «ПСЖ» Неймар поделился эмоциями от перехода. Напомним, что трансфер бразильца из «Барселоны» за 222 миллиона евро состоялся 3 августа.

«Очень рад оказаться здесь. На протяжении тех лет, что я в Европе, «ПСЖ» считается одним из самых конкурентоспособных клубов Старого Света. Сюда я пришел приносить титулы, которые так нужны болельщикам команды.

У «ПСЖ» огромные амбиции, которые и привели меня во Францию. Я готов принять новый вызов. Буду делать все от себя зависящее, чтобы помогать партнерам добиваться новых успехов. Будем приносить счастье многочисленным поклонникам «ПСЖ» по всей планете», – заявил форвард.

Дебютировать за парижан Неймар намерен уже 5 августа в матче против «Амьена».

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Почему я рад уходу Неймара в Париж. И почему этот трансфер изменит футбол

Источник: ФК «ПСЖ»
Франция. Лига 1 ПСЖ Неймар
Комментарии (11)
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acer2003
1501793314
Бабки тебя туда привели ))))
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UniQueLO
1501793843
Неймар: "В Париж меня привели амбиции «ПСЖ» и деньги шейхов"
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Gullit 76
1501793968
Да , у Барсы же амбиций никаких!
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Catastrofa
1501794169
Бабло для тебя и хитрожопого папы тебя туда привели !
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Asbjorn
1501794478
скорее деньги
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XaXatyn
1501795324
Успехов ! Рад что этот сериал с переходом закончился
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mishkahaker
1501795643
А у Барсы видно с амбициями че-то слабовато да? Фу. Противно это слушать.
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mishkahaker
1501795691
Буду рад если он не заиграет там.
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pzdc.
1501795990
Победы в Лч больше не видать ему да и зм думаю)
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Александр52
1501846074
Бабки тебя привели в Париж мил человек, а не амбиции. Ни какой ты не друг Лео, а его предатель. Он тебя как сына ввёл в футбольный бомонд, а ты про какую то тень бога стал говорить. Ты только проиграл сынок, надеюсь УЕФА прищемит тебе то что надо как послу заморскому, не ценящему простую человеческую доброту. Утрись амбициями и лучше помолчи.
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