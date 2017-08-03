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    Неймар: «В Париж меня привели амбиции «ПСЖ»

    Новоиспеченный футболист французского «ПСЖ» Неймар поделился эмоциями от перехода. Напомним, что трансфер бразильца из «Барселоны» за 222 миллиона евро состоялся 3 августа.

    «Очень рад оказаться здесь. На протяжении тех лет, что я в Европе, «ПСЖ» считается одним из самых конкурентоспособных клубов Старого Света. Сюда я пришел приносить титулы, которые так нужны болельщикам команды.

    У «ПСЖ» огромные амбиции, которые и привели меня во Францию. Я готов принять новый вызов. Буду делать все от себя зависящее, чтобы помогать партнерам добиваться новых успехов. Будем приносить счастье многочисленным поклонникам «ПСЖ» по всей планете», – заявил форвард.

    Дебютировать за парижан Неймар намерен уже 5 августа в матче против «Амьена».

    Самые дорогие трансферы в истории. Как теперь выглядит этот список

    Почему я рад уходу Неймара в Париж. И почему этот трансфер изменит футбол

    Источник: ФК «ПСЖ»

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    03.08.2017 23:46
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 4 августа 2017, 14:27

      Бабки тебя привели в Париж мил человек, а не амбиции. Ни какой ты не друг Лео, а его предатель. Он тебя как сына ввёл в футбольный бомонд, а ты про какую то тень бога стал говорить. Ты только проиграл сынок, надеюсь УЕФА прищемит тебе то что надо как послу заморскому, не ценящему простую человеческую доброту. Утрись амбициями и лучше помолчи.

      1
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 4 августа 2017, 00:33

      Победы в Лч больше не видать ему да и зм думаю)

      4
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      Рейтинг: +220

      mishkahaker 4 августа 2017, 00:28

      Буду рад если он не заиграет там.

      3
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      Рейтинг: +220

      mishkahaker 4 августа 2017, 00:27

      А у Барсы видно с амбициями че-то слабовато да? Фу. Противно это слушать.

      3
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 4 августа 2017, 00:22

      Успехов ! Рад что этот сериал с переходом закончился

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 4 августа 2017, 00:07

      скорее деньги

      2
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 4 августа 2017, 00:03

      Успехов Неймару! - классный футболист!

      0
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 4 августа 2017, 00:02

      Бабло для тебя и хитрожопого папы тебя туда привели !

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 3 августа 2017, 23:59

      Да , у Барсы же амбиций никаких!

      5
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      Рейтинг: +72

      UniQueLO 3 августа 2017, 23:57

      Неймар: "В Париж меня привели амбиции «ПСЖ» и деньги шейхов"

      3
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