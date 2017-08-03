Неймар: «В Париж меня привели амбиции «ПСЖ»

Новоиспеченный футболист французского «ПСЖ» Неймар поделился эмоциями от перехода. Напомним, что трансфер бразильца из «Барселоны» за 222 миллиона евро состоялся 3 августа.

«Очень рад оказаться здесь. На протяжении тех лет, что я в Европе, «ПСЖ» считается одним из самых конкурентоспособных клубов Старого Света. Сюда я пришел приносить титулы, которые так нужны болельщикам команды.

У «ПСЖ» огромные амбиции, которые и привели меня во Францию. Я готов принять новый вызов. Буду делать все от себя зависящее, чтобы помогать партнерам добиваться новых успехов. Будем приносить счастье многочисленным поклонникам «ПСЖ» по всей планете», – заявил форвард.

Дебютировать за парижан Неймар намерен уже 5 августа в матче против «Амьена».

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