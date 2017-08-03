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    Канищев: «Ничего сверхъестественного в игре Кокорина нет»

    Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев просит не торопиться с выводами о прогрессе в нынешнем сезоне форварда сине-бело-голубых Александра Кокорина. По его словам, такие моменты были и в прошлом сезоне, но постепенно футболист проседал по непонятным причинам.

    Кроме того, Канищев прокомментировал покупку «Зенитом» в нынешнее трансферное окно аргентинских футболистов. Он уверен, что это связано с контактами клуба с агентами, которые ориентированы на южноамериканский рынок.

    – Мы наблюдаем за возрождением Кокорина, который уже забил три мяча…

    – Давайте без громких слов. Да, Кокорин не такой инертный, как в прошлом сезоне. В итоге появляется какой-то результат. Но ничего сверхъестественного в его игре нет. Он и раньше в некоторых матчах взрывался и показывал классный футбол, но затем по непонятным причинам проседал. Хотя это действительно игрок, которому очень многое дано. Нужно только, образно говоря, красиво изложить свои мысли на бумаге. Если Александр будет и дальше полностью отдаваться игре, то его прогресс продолжится. Но говорить о том, что вулкан проснулся, давайте пока не будем.

    – Что думаете по поводу аргентинского вектора развития питерского клуба? Трое игроков уже пришли, еще двое ожидаются...

    – Видимо, у Сарсании появились контакты с агентами, работающими на аргентинском рынке. Хотя все игроки, по европейским меркам, не очень известные, но видно, что футболисты они добротные и каждый в отдельности – не очень дорогие. Однако, повторяю, еще не факт, что все они смогут себя в России проявить должным образом. Поэтому сравнивать нынешние приобретения с уровнем Халка, конечно же, не приходится. Бразилец тащил за собой всю команду, из ничего создавал моменты, забивал и отдавал голевые передачи. Но в целом в «Зенит» пришло качественное усиление.

    – Вы уже сказали по поводу Жулиано, который с приходом Манчини перестал попадать в основной состав. Почему это случилось?

    – Он подсел еще при Луческу. Была надежда, что бразилец, наоборот, заиграет новыми красками после перемен на тренерском мостике «Зенита», но пока этого не случилось. Он просто делает на поле свою работу.

    – Помимо «Зенита» девять очков после трех туров набрали «Локомотив» и «Ахмат». Видите в этом какую-то закономерность?

    – Нет. Скорее всего, это стечение обстоятельств, хотя и «Локомотив», и «Ахмат» возглавляют опытные тренеры, умеющие создать хорошую атмосферу в команде. Однако сезон только стартовал. Поэтому нужно подождать, придет ли за эмоциями стабильность. Кто за что будет бороться, станет ясно по истечении определенного количества сыгранных туров.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    03.08.2017 09:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17735

      paracetamol 3 августа 2017, 14:40

      Хватит завидовать, Саша!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 августа 2017, 12:27

      Объективная оценка ситуации.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 3 августа 2017, 11:05

      Жулиано конечно не тот. Надеюсь он нас ещё приятно удивит в этом сезоне.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 августа 2017, 09:48

      а что вообще они ждут сверхестественного от наших игрочишек

      0
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      Рейтинг: +1539

      isa361 3 августа 2017, 09:39

      Ну сейчас он хотя бы старается.

      1
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      Рейтинг: +6927

      mamba9090909 3 августа 2017, 09:25

      Правильно. Он нападающий и это его работа, которую он выполняет не всегда хорошо.

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