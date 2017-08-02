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    Цаллагов продолжит карьеру в «Динамо»

    Защитник санкт-петербургского «Зенита» Ибрагим Цаллагов отдан в аренду до конца сезона московскому «Динамо».

    «26-летний футболист может сыграть сразу на трех позициях – справа и слева в защите, а также в опорной зоне полузащиты.

    «Динамо» арендовало Цаллагова у «Зенита» до конца сезона-2017/18, игрок будет выступать под 15-м номером. В данный момент на клуб наложен запрет на регистрацию новых футболистов, однако это технический вопрос, в скором времени он будет закрыт», – говорится в официальном релизе бело-голубых.

    Цаллагов пришел в «Зенит» в начале текущего года из самарских «Крыльев Советов».

    Источник: Twitter

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    02.08.2017 19:24
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +448

      Paladius 3 августа 2017, 13:37

      Молодец! Удачи! Главное, чтобы было побольше игровой практики. Хорошее усиление для динамиков!

      0
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      Рейтинг: +248

      Kikujiro 3 августа 2017, 10:23

      да есть жеж!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +73

      7582145698 3 августа 2017, 09:26

      Только плюс и Ибрагиму и Динамо.

      1
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      Рейтинг: +5881

      Павелий 3 августа 2017, 00:46

      А с каким понтом его приглашали в Зенит...

      0
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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 2 августа 2017, 21:37

      Отличное усиление.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +288

      DePisuares 2 августа 2017, 21:11

      Если в аренду отдали, то хорошо. Анюкова пора на пенсию

      0
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      Рейтинг: +103

      romario605 2 августа 2017, 21:09

      Хорошее усиление!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 2 августа 2017, 20:19

      Хороший игрок. Достойный. Поможет "Динамикам".

      4
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      Рейтинг: +2269

      dyema 2 августа 2017, 20:13

      Удачи! но не с нами)))

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 2 августа 2017, 19:54

      Толковый и старательный парень!.... В Зените не сложилось... Должно получится!!!... Успехов!...

      2
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