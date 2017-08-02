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Цаллагов продолжит карьеру в «Динамо»

2 августа 2017, 19:24
10

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Ибрагим Цаллагов отдан в аренду до конца сезона московскому «Динамо».

«26-летний футболист может сыграть сразу на трех позициях – справа и слева в защите, а также в опорной зоне полузащиты.

«Динамо» арендовало Цаллагова у «Зенита» до конца сезона-2017/18, игрок будет выступать под 15-м номером. В данный момент на клуб наложен запрет на регистрацию новых футболистов, однако это технический вопрос, в скором времени он будет закрыт», – говорится в официальном релизе бело-голубых.

Цаллагов пришел в «Зенит» в начале текущего года из самарских «Крыльев Советов».

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Цаллагов Ибрагим
Комментарии (10)
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insider_retro
1501692883
Толковый и старательный парень!.... В Зените не сложилось... Должно получится!!!... Успехов!...
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dyema
1501693990
Удачи! но не с нами)))
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dddolphin
1501694381
Хороший игрок. Достойный. Поможет "Динамикам".
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romario605
1501697345
Хорошее усиление!
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DePisuares
1501697490
Если в аренду отдали, то хорошо. Анюкова пора на пенсию
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denisrebrikov
1501699030
Отличное усиление.
Ответить
Павелий
1501710388
А с каким понтом его приглашали в Зенит...
Ответить
7582145698
1501741618
Только плюс и Ибрагиму и Динамо.
Ответить
Kikujiro
1501744987
да есть жеж!
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Paladius
1501756626
Молодец! Удачи! Главное, чтобы было побольше игровой практики. Хорошее усиление для динамиков!
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