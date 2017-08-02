Цаллагов продолжит карьеру в «Динамо»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Ибрагим Цаллагов отдан в аренду до конца сезона московскому «Динамо».

«26-летний футболист может сыграть сразу на трех позициях – справа и слева в защите, а также в опорной зоне полузащиты.

«Динамо» арендовало Цаллагова у «Зенита» до конца сезона-2017/18, игрок будет выступать под 15-м номером. В данный момент на клуб наложен запрет на регистрацию новых футболистов, однако это технический вопрос, в скором времени он будет закрыт», – говорится в официальном релизе бело-голубых.

Цаллагов пришел в «Зенит» в начале текущего года из самарских «Крыльев Советов».