Цаллагов продолжит карьеру в «Динамо»

Молодец! Удачи! Главное, чтобы было побольше игровой практики. Хорошее усиление для динамиков!
Защитник санкт-петербургского «Зенита» Ибрагим Цаллагов отдан в аренду до конца сезона московскому «Динамо».
«26-летний футболист может сыграть сразу на трех позициях – справа и слева в защите, а также в опорной зоне полузащиты.
«Динамо» арендовало Цаллагова у «Зенита» до конца сезона-2017/18, игрок будет выступать под 15-м номером. В данный момент на клуб наложен запрет на регистрацию новых футболистов, однако это технический вопрос, в скором времени он будет закрыт», – говорится в официальном релизе бело-голубых.
Цаллагов пришел в «Зенит» в начале текущего года из самарских «Крыльев Советов».