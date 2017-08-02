«Краснодар» хочет приобрести полузащитника «Спортинга»

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруно Сезар может продолжить карьеру в «Краснодаре». Как сообщает источник, на 28-летнего бразильца претендует «Фиорентина».

По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 4,5 миллиона евро. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2020 года.

Зимой полузащитник мог перейти в «Спартак» или ЦСКА.

В прошлом сезоне Сезар провел за «Спортинг» в Примейре 31 матч, в которых забил три гола и отметился четырьмя результативными передачами.