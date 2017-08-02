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    «Краснодар» хочет приобрести полузащитника «Спортинга»

    Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруно Сезар может продолжить карьеру в «Краснодаре». Как сообщает источник, на 28-летнего бразильца претендует «Фиорентина».

    По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 4,5 миллиона евро. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2020 года.

    Зимой полузащитник мог перейти в «Спартак» или ЦСКА.

    В прошлом сезоне Сезар провел за «Спортинг» в Примейре 31 матч, в которых забил три гола и отметился четырьмя результативными передачами.

    Источник: A Bola

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    02.08.2017 17:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 2 августа 2017, 19:57

      Состав у БЫКОВ хороший,только физрук все провалит!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40

      Lesto > Бугимен 3 августа 2017, 00:46

      Чушь, Игорь Михайлович, сильная, волевая личность! это именно то, что нужно Краснодару. Шалимова будут слушать игроки и не случится анархии, как у "тренеришки"

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен > Lesto 3 августа 2017, 07:24

      Дай БОГ!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17734

      paracetamol 2 августа 2017, 19:11

      С таким тренером кого ни купи...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      Жека-Юг 2 августа 2017, 17:47

      А "Краснодар" не хочет приобрести нового тренера?!

      3
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