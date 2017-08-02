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    Витсель допустил, что может вернуться в «Зенит»

    Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, ныне выступающий за «Тяньцзинь Цюаньцзянь», допустил возможное возвращение в клуб из Санкт-Петербурга. Бельгийский хавбек также отметил, что сине-бело-голубым в этом сезоне необходимо выигрывать титулы.

    — «Зенит» вернет себе титул в новом сезоне?

    — Пора выигрывать. И не только чемпионат России, а вообще титулы. Прошлый сезон не назовешь удачным, конечно. Но этот команда начала хорошо — матчи я не видел, зато знаю результаты. И сейчас у «Зенита» есть все, чтобы снова взять золото.

    — Хоть один матч «Зенита» после ухода посмотреть удалось?

    — Нет, потому что я не ночной житель. А из-за разницы во времени матчи РФПЛ в Китае показывают ночью... Но я внимательно слежу за результатами, узнаю о делах команды у ребят из «Зенита».

    — Можешь представить, что еще вернешься в «Зенит»?

    — Да. Я уже говорил, что в Санкт-Петербурге мне было очень хорошо. Кто знает, может, еще надену майку «Зенита». Плюс в следующем году же чемпионат мира... See you in Russia!

    Напомним, что Витсель выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. В январе 2017 года полузащитник перешел в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за 21 миллион евро.

    Источник: Sport24

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    02.08.2017 14:22
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 3 августа 2017, 08:19

      На твое место взяли Эрнани, говорили, лучше тебя. На место Эрнани взяли ......., короче, становись о очередь.

      4
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 3 августа 2017, 00:54

      Витсель, Халк неоднозначно говорят... Может это схема какая финансовая была?))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 2 августа 2017, 20:41

      Реверанс в сторону Зенита , не более !

      0
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      Рейтинг: +239

      Михас007 2 августа 2017, 19:48

      предатель

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 2 августа 2017, 18:44

      Не нравился никогда этот игрок, не знаю почему,но не мое. Широков ,Зырянов с Тимощуком больше нравились чем Витцель.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 2 августа 2017, 18:28

      Это он из вежливости

      0
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      Рейтинг: -45

      stream15 2 августа 2017, 17:39

      Зачем нужен этот ленивец Зениту?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 2 августа 2017, 17:07

      Вернется,точно,но игрок после Китая будет привыкать опять к игре нового Зенита

      0
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 2 августа 2017, 16:04

      Трансферная бомба в одну воронку не попадает

      0
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      Рейтинг: +288

      DePisuares 2 августа 2017, 16:02

      Если на халяву и на невысокую зп, то милости просим)

      1
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