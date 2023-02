Витсель допустил, что может вернуться в «Зенит»

Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, ныне выступающий за «Тяньцзинь Цюаньцзянь», допустил возможное возвращение в клуб из Санкт-Петербурга. Бельгийский хавбек также отметил, что сине-бело-голубым в этом сезоне необходимо выигрывать титулы.

— «Зенит» вернет себе титул в новом сезоне?

— Пора выигрывать. И не только чемпионат России, а вообще титулы. Прошлый сезон не назовешь удачным, конечно. Но этот команда начала хорошо — матчи я не видел, зато знаю результаты. И сейчас у «Зенита» есть все, чтобы снова взять золото.

— Хоть один матч «Зенита» после ухода посмотреть удалось?

— Нет, потому что я не ночной житель. А из-за разницы во времени матчи РФПЛ в Китае показывают ночью... Но я внимательно слежу за результатами, узнаю о делах команды у ребят из «Зенита».

— Можешь представить, что еще вернешься в «Зенит»?

— Да. Я уже говорил, что в Санкт-Петербурге мне было очень хорошо. Кто знает, может, еще надену майку «Зенита». Плюс в следующем году же чемпионат мира... See you in Russia!

Напомним, что Витсель выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. В январе 2017 года полузащитник перешел в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за 21 миллион евро.