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Витсель допустил, что может вернуться в «Зенит»

2 августа 2017, 14:22
18

Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, ныне выступающий за «Тяньцзинь Цюаньцзянь», допустил возможное возвращение в клуб из Санкт-Петербурга. Бельгийский хавбек также отметил, что сине-бело-голубым в этом сезоне необходимо выигрывать титулы.

— «Зенит» вернет себе титул в новом сезоне?

— Пора выигрывать. И не только чемпионат России, а вообще титулы. Прошлый сезон не назовешь удачным, конечно. Но этот команда начала хорошо — матчи я не видел, зато знаю результаты. И сейчас у «Зенита» есть все, чтобы снова взять золото.

— Хоть один матч «Зенита» после ухода посмотреть удалось?

— Нет, потому что я не ночной житель. А из-за разницы во времени матчи РФПЛ в Китае показывают ночью... Но я внимательно слежу за результатами, узнаю о делах команды у ребят из «Зенита».

— Можешь представить, что еще вернешься в «Зенит»?

— Да. Я уже говорил, что в Санкт-Петербурге мне было очень хорошо. Кто знает, может, еще надену майку «Зенита». Плюс в следующем году же чемпионат мира... See you in Russia!

Напомним, что Витсель выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. В январе 2017 года полузащитник перешел в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за 21 миллион евро.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Тяньцзинь Цюаньцзянь Витсель Аксель
Комментарии (18)
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SPARTAK 85
1501673916
Всем вам было хорошо, но дали денег больше, а доигрывать сюда придете опять же из за денег.
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hevbn 28
1501674100
По моему Аксель "померла, так померла" в одну и ту же реку два раза не войдешь и самое главное по моему это не нужно Зениту.
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Tajik-za Zenit
1501676200
нет пускай там сидит
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nik55
1501677263
что деньги заканчиваются ?
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EcioAuditore
1501677407
А смысл возвращаться ему, пошел бы в Юве да не так бы заработал как в Китае, зато трофеев больше было бы, а возвращаться обратно думаю нет смысла.
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DePisuares
1501678962
Если на халяву и на невысокую зп, то милости просим)
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Михас007
1501692482
предатель
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dok66
1501695699
Реверанс в сторону Зенита , не более !
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zlobny_zenitos
1501710866
Витсель, Халк неоднозначно говорят... Может это схема какая финансовая была?))))
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Svoysvoemubrat
1501737576
На твое место взяли Эрнани, говорили, лучше тебя. На место Эрнани взяли ......., короче, становись о очередь.
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