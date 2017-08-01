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    «Спартак-2» пожелал здоровья сломавшему ногу игроку «Балтики»

    Главный тренер московского «Спартака-2» Дмитрий Гунько, подводя итог матчу пятого тура ФНЛ против калининградской «Балтики» (0:2), в первую очередь высказал теплые слова в адрес нападающего гостей Кирилла Погребняка, который в первом тайме встречи получил перелом ноги.

    «Желаем скорейшего выздоровления Кириллу Погребняку, который получил тяжелую травму. В целом, у нас получилось два разных тайма. В первом мы владели преимуществом, контролировали мяч, хоть и не создали много моментов, но имели большое количество подходов.

    Во втором отрезке игры слабо сыграли в линии атаки и не смогли противостоять габаритным форвардам «Балтики», что сыграло ключевую роль», – говорит специалист.

    «Спартак-2» после пяти туров занимает десятую строчку в таблице ФНЛ.

    Источник: «Советский спорт»

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    01.08.2017 22:38
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