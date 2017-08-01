Чигринский: «АЕК еще способен пройти ЦСКА»

Защитник греческого АЕКа Дмитрий Чигринский поделился мыслями перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ЦСКА (первая игра – 0:2). По словам украинца, афиняне еще имеют шансы на проход дальше.

«Тот результат, который мы имеем после первого матча, воспринимается однозначно. Все думают, что у нас немного шансов. Многие хотели бы нашей победы, но, оценивая шансы, мало кто отдаст нам преимущество.

Для нас уже успех то, что мы здесь. Это стоит того, чтобы отдаться завтра и сделать невозможное. В футболе с ног на голову все может перевернуться за минуту. Мы способны сделать невозможное», – говорит украинец.

Игра на московской «ВЭБ Арене» намечена на 2 августа и начнется в 20:00 по Москве.