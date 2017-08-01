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Чигринский: «АЕК еще способен пройти ЦСКА»

1 августа 2017, 20:50
10

Защитник греческого АЕКа Дмитрий Чигринский поделился мыслями перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ЦСКА (первая игра – 0:2). По словам украинца, афиняне еще имеют шансы на проход дальше.

«Тот результат, который мы имеем после первого матча, воспринимается однозначно. Все думают, что у нас немного шансов. Многие хотели бы нашей победы, но, оценивая шансы, мало кто отдаст нам преимущество.

Для нас уже успех то, что мы здесь. Это стоит того, чтобы отдаться завтра и сделать невозможное. В футболе с ног на голову все может перевернуться за минуту. Мы способны сделать невозможное», – говорит украинец.

Игра на московской «ВЭБ Арене» намечена на 2 августа и начнется в 20:00 по Москве.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов ЦСКА АЕК Чигринский Дмитрий
Комментарии (10)
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BRO_football
1501610509
Конечно способны. Если ЦСКА в матче с АЕКом будет обороняться так же, как и с Локомотивом, то ЛЧ армейцам не видать.
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Lester84
1501610511
Источник точно Спорт-экспресс? Больше похоже на интервью для украинских СМИ
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SunRomeS
1501611033
Если только все игроки ЦСКА будут играть только одной ногой и то левой, и бегать (точнее прыгать) будут спиной вперёд)))
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Lexa_Lexa
1501611552
Он еще играет？
Ответить
СГВ Багич
1501611893
Армейцы явно фавориты. АЕК аутсайдер и просто подогревается интерес матча. ЦСКА Чемпион !
Ответить
InterMilLano1908
1501612103
Новосельцев в Локо....куда смотрит ЦСКА?!
Ответить
dok66
1501613624
Чигринский по первому матчу - даже в ФНЛ далеко не всем нужен . Что за коммент ????
Ответить
Gullit 76
1501616301
"Для нас уже успех то, что мы здесь. Это стоит того, чтобы отдаться завтра!"Хорошо сказал.
Ответить
С@НЁК.
1501642443
Российским клубам удачи надеюсь все пройдут.
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Дядя Серёжа
1501645899
Мы способны сделать невозможное», – говорит украинец... Вы уже сделали. (Я про Украину)
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