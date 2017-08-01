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    Чигринский: «АЕК еще способен пройти ЦСКА»

    Защитник греческого АЕКа Дмитрий Чигринский поделился мыслями перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ЦСКА (первая игра – 0:2). По словам украинца, афиняне еще имеют шансы на проход дальше.

    «Тот результат, который мы имеем после первого матча, воспринимается однозначно. Все думают, что у нас немного шансов. Многие хотели бы нашей победы, но, оценивая шансы, мало кто отдаст нам преимущество.

    Для нас уже успех то, что мы здесь. Это стоит того, чтобы отдаться завтра и сделать невозможное. В футболе с ног на голову все может перевернуться за минуту. Мы способны сделать невозможное», – говорит украинец.

    Игра на московской «ВЭБ Арене» намечена на 2 августа и начнется в 20:00 по Москве.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2017 20:50
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 2 августа 2017, 06:51

      Мы способны сделать невозможное», – говорит украинец... Вы уже сделали. (Я про Украину)

      1
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 2 августа 2017, 05:54

      Российским клубам удачи надеюсь все пройдут.

      3
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 1 августа 2017, 22:38

      "Для нас уже успех то, что мы здесь. Это стоит того, чтобы отдаться завтра!"Хорошо сказал.

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 1 августа 2017, 21:53

      Чигринский по первому матчу - даже в ФНЛ далеко не всем нужен . Что за коммент ????

      2
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 1 августа 2017, 21:28

      Новосельцев в Локо....куда смотрит ЦСКА?!

      1
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      Рейтинг: +54

      СГВ Багич 1 августа 2017, 21:24

      Армейцы явно фавориты. АЕК аутсайдер и просто подогревается интерес матча. ЦСКА Чемпион !

      3
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 1 августа 2017, 21:19

      Он еще играет？

      3
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 1 августа 2017, 21:10

      Если только все игроки ЦСКА будут играть только одной ногой и то левой, и бегать (точнее прыгать) будут спиной вперёд)))

      3
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 1 августа 2017, 21:01

      Источник точно Спорт-экспресс? Больше похоже на интервью для украинских СМИ

      5
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 1 августа 2017, 21:01

      Конечно способны. Если ЦСКА в матче с АЕКом будет обороняться так же, как и с Локомотивом, то ЛЧ армейцам не видать.

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