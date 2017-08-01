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    Радимов: «Кокорин не «изменился», а стал самим собой»

    Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов остался доволен не только результатом дерби с «Тосно» (1:0), но и самой игрой. Он отметил форварда сине-бело-голубых Александра Кокорина, которого признал игроком матча. Напомним, что Кокорин стал автором единственного гола в этой встрече.

    После трех туров «Зенит» имеет в своем активе 100% результат – три победы и девять очков. Команда из северной столицы возглавляет турнирную таблицу. «Тосно» пока ни разу не побеждал в Премьер-лиге.

    – Понравилась вам встреча «Зенита» с «Тосно»?

    – Да, напряженная. Для дерби – самое оно. Держала в напряжении!

    – Игрок матча – ваша версия?

    – Кокорин.

    – Он в чем-то изменился? Или нынешние голы и проходы – дело настроения?

    – Я думаю, Кокорин не «изменился», а стал самим собой! Считаю, Саша должен играть еще сильнее.

    – То, что этого не было до сих пор, – это вина тренеров?

    – Его и только его.

    – Кроме настроя Кокорина, что еще изменил Манчини? И это бросается в глаза?

    – В первую очередь – появился прессинг при потере мяча.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2017 08:29
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