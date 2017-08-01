Радимов: «Кокорин не «изменился», а стал самим собой»

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов остался доволен не только результатом дерби с «Тосно» (1:0), но и самой игрой. Он отметил форварда сине-бело-голубых Александра Кокорина, которого признал игроком матча. Напомним, что Кокорин стал автором единственного гола в этой встрече.
После трех туров «Зенит» имеет в своем активе 100% результат – три победы и девять очков. Команда из северной столицы возглавляет турнирную таблицу. «Тосно» пока ни разу не побеждал в Премьер-лиге.
– Понравилась вам встреча «Зенита» с «Тосно»?
– Да, напряженная. Для дерби – самое оно. Держала в напряжении!
– Игрок матча – ваша версия?
– Кокорин.
– Он в чем-то изменился? Или нынешние голы и проходы – дело настроения?
– Я думаю, Кокорин не «изменился», а стал самим собой! Считаю, Саша должен играть еще сильнее.
– То, что этого не было до сих пор, – это вина тренеров?
– Его и только его.
– Кроме настроя Кокорина, что еще изменил Манчини? И это бросается в глаза?
– В первую очередь – появился прессинг при потере мяча.