Воронин считает, что с приходом Манчини «Зенит» в этом сезоне будет главным претендентом на победу в РФПЛ

Экс-нападающий «Динамо» и сборной Украины Андрей Воронин заявил, что приход на пост главного тренера «Зенита» Роберто Манчини делает петербуржцев главными претендентами на золотые медали нынешнего чемпионата России.

В трех первых турах РФПЛ сине-бело-голубые одержали три победы и делят первую строчку с «Локомотивом» и «Ахматом», у которых такое же количество очков.

«Очевидно, что в новый сезон «Зенит» вошел главным фаворитом в борьбе за золото. Читаю, что пока говорят, будто «Зенит» показывает не тот футбол, который Манчини хочет видеть. С таким тренером «Зенит» пытается хорошо работать на трансферном рынке, игроки должны все лучше и лучше сыгрываться. Но надо понимать, что даже Манчини за полтора месяца не может поставить именно ту игру, которую хочет видеть. Считаю, что сейчас «Зенит» будет только прибавлять», – сказал Воронин.