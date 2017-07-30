Манчини не исключил возможный уход Дзюбы из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после победы в гостевом матче 3-го тура чемпионата России над «Тосно» (1:0) остался доволен старанием нападающих команды Александра Кокорина и Себастьяна Дриусси. Также специалист не исключил, что форвард Артем Дзюба может покинуть клуб из Санкт-Петербурга.

– Вы довольны прогрессом Дзюбы и Кокорина?

– Ребята стараются все, в том числе и они. Особенно Кокорин, он защищается, хорошо действует, в атаке, начал забивать. Я доволен тем, какие усилия они прикладывают.

– Дзюба может покинуть команду? Вы его не похвалили.

– На данный момент я не считаю это возможным, хотя трансферный рынок еще открыт, может произойти что угодно. Но на данный момент оснований на это нет.

Ранее сообщалось, что Дзюба может перейти на правах аренды в «Локомотив».