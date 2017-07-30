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Манчини не исключил возможный уход Дзюбы из «Зенита»

30 июля 2017, 22:27
12

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после победы в гостевом матче 3-го тура чемпионата России над «Тосно» (1:0) остался доволен старанием нападающих команды Александра Кокорина и Себастьяна Дриусси. Также специалист не исключил, что форвард Артем Дзюба может покинуть клуб из Санкт-Петербурга.

– Вы довольны прогрессом Дзюбы и Кокорина?

– Ребята стараются все, в том числе и они. Особенно Кокорин, он защищается, хорошо действует, в атаке, начал забивать. Я доволен тем, какие усилия они прикладывают.

– Дзюба может покинуть команду? Вы его не похвалили.

– На данный момент я не считаю это возможным, хотя трансферный рынок еще открыт, может произойти что угодно. Но на данный момент оснований на это нет.

Ранее сообщалось, что Дзюба может перейти на правах аренды в «Локомотив».

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Кокорин Александр Дриусси Себастьян Манчини Роберто
Комментарии (12)
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Обер-КанцлерЪ
1501442990
Заголовок к новости за уши притянут. По тексту новости тоже вопрос - где Манчини похвалил Дриусси? Про него вобще ни слова ведь !
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Kollljan
1501443184
Оснований для "ухода" Дзюбы из команды не было, нет и не будет.
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dyema
1501443369
теоретически все могут уйти и кто угодно прийти)))
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slavko33002
1501443612
Нафик шутника
Ответить
Taps
1501444171
Руки прочь от Дзюбы !
Ответить
Asbjorn
1501445117
Может до кокорина все таки доперло,что нужно трудиться,что бы играть,а не просто иметь.паспорт
Ответить
APchelov
1501447333
Интересно, кто из здешних за то, чтобы дзюбу отправить куда подальше? ) Лично я - ЗА
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+50/-50
1501448400
Я - за! А куда зюба уйдёт? В Локо? А Юрий Палыч возьмёт его? Рвать старику нервы. Маловероятно.
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xLINDAx
1501449449
Останется, конечно.
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Nerlinger
1501449594
в Ростов назад их с Ананидзой вместе. Они достойны друг друга
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