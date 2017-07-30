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  • Перейра: «Краснодар» хочет сыграть против «Спартака» первым номером»

Перейра: «Краснодар» хочет сыграть против «Спартака» первым номером»

30 июля 2017, 17:41
21

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра поделился ожиданиями от матча третьего тура РФПЛ против московского «Спартака». По словам южноамериканца, его команда попробует сыграть с красно-белыми в открытый футбол.

«Сейчас все наши мысли – о предстоящей встрече со «Спартаком», мы должны добиться положительного результата в Москве. Да, у нас много травмированных, но это ничего не меняет – мы нацелены как можно лучше выступить в чемпионате России, и, значит, должны успешно сыграть с прямым конкурентом.

«Спартак» – очень серьезный и неудобный для нас соперник, к тому же он будет принимать нас на своем поле, но, несмотря ни на что, в этом матче мы хотим играть первым номером и диктовать свои условия», – говорит Перейра.

Матч состоится 31 июля на «Открытие Арене». Начало – в 19:30 по Москве.

Источник: ФК «Краснодар»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Перейра Маурисио
Комментарии (21)
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filosof sparty
1501425938
Однозначно, это будет самая красивая игра в туре!
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Бугимен
1501426588
Жду этой игры,жду этой победы!Жду праздник футбола!
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OfaZavr
1501427607
Ну посмотрим, посмотрим ещё...
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SERGEI12345
1501428542
Спартак обязан выигрывать !!!!!!
Ответить
REDAT
1501429489
Вперед наш "Краснодар"!!!!!!!!!!!!!!Порвать Спартак,как молодежь провала Спартак-2!!!!!!!Удачи Вам "БЫКИ" и победы!!!!!!!!!!!!!!!!
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turist82
1501429956
Берега попутал клоун )) Ну ничего завтра им укажут их место
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Huberman
1501430943
Самоубийство против Итальянца играть первым номером. Он только этого и ждёт.
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zenit2012
1501433539
думаю будет очередная ничья...
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Спартач_навсегда
1501433724
Пусть хочет))) как сказал бы Массимо я рад( с)
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Жека-Юг
1501437178
Завтра все покажет. Удачи Всем!
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