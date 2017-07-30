Перейра: «Краснодар» хочет сыграть против «Спартака» первым номером»

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра поделился ожиданиями от матча третьего тура РФПЛ против московского «Спартака». По словам южноамериканца, его команда попробует сыграть с красно-белыми в открытый футбол.

«Сейчас все наши мысли – о предстоящей встрече со «Спартаком», мы должны добиться положительного результата в Москве. Да, у нас много травмированных, но это ничего не меняет – мы нацелены как можно лучше выступить в чемпионате России, и, значит, должны успешно сыграть с прямым конкурентом.

«Спартак» – очень серьезный и неудобный для нас соперник, к тому же он будет принимать нас на своем поле, но, несмотря ни на что, в этом матче мы хотим играть первым номером и диктовать свои условия», – говорит Перейра.

Матч состоится 31 июля на «Открытие Арене». Начало – в 19:30 по Москве.