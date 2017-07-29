Гришин назвал лимит на легионеров ерундой

Главный тренер юношеской сборной России Александр Гришин подверг критике действующий в чемпионате России лимит на легионеров.

Напомним, на данный момент в основном составе клуба РФПЛ одновременно могут находиться не более шести иностранных игроков.

– Лимит на легионеров в России надо смягчать?

– Лимит – это все ерунда, отговорки. Раньше мы играли, и не было никакого лимита. Вспомните: мы обыграли «Барселону», когда нам по 19-20 лет было. У нас была мотивация. Мы зарабатывали пять тысяч долларов, в Израиле платили семь, в Испании – 10-12. Сейчас нашим футболистам уезжать смысла нет. Здесь они зарабатывают 2 миллиона долларов, а в условной Германии или в «Арсенале» – 300 тысяч. Нормальный человек на такое пойдет? Но виноваты в этом руководители клубов, которые платят футболистам такие деньги. Если дают – я всегда возьму.

Теперь у нас 21 год считается молодым возрастом, придумали себе ерунду. Мы еще в 17 лет еще начинали играть, взять, например, Колыванова. И нам говорили: «Если ты к 21-22 годам не заиграл – заканчивай». А у нас Кокорин в 27 лет считается подающим надежды.