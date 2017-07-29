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Гришин назвал лимит на легионеров ерундой

29 июля 2017, 17:39
3

Главный тренер юношеской сборной России Александр Гришин подверг критике действующий в чемпионате России лимит на легионеров.

Напомним, на данный момент в основном составе клуба РФПЛ одновременно могут находиться не более шести иностранных игроков.

– Лимит на легионеров в России надо смягчать?

– Лимит – это все ерунда, отговорки. Раньше мы играли, и не было никакого лимита. Вспомните: мы обыграли «Барселону», когда нам по 19-20 лет было. У нас была мотивация. Мы зарабатывали пять тысяч долларов, в Израиле платили семь, в Испании – 10-12. Сейчас нашим футболистам уезжать смысла нет. Здесь они зарабатывают 2 миллиона долларов, а в условной Германии или в «Арсенале» – 300 тысяч. Нормальный человек на такое пойдет? Но виноваты в этом руководители клубов, которые платят футболистам такие деньги. Если дают – я всегда возьму.

Теперь у нас 21 год считается молодым возрастом, придумали себе ерунду. Мы еще в 17 лет еще начинали играть, взять, например, Колыванова. И нам говорили: «Если ты к 21-22 годам не заиграл – заканчивай». А у нас Кокорин в 27 лет считается подающим надежды.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Гришин Александр
Комментарии (3)
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Parham
1501340984
Плюсуююююю!!!!
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серега кашин
1501341286
молодец, хоть один из тренеров плюнул в рожу рфс
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sidul1
1501347355
Мафия крутит российским футболом и плевать им на уровень нашего чемпионата и нашей сборной.По другому пока не получается.
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