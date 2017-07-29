РФПЛ. Балажиц спас «Урал» от поражения в матче с «Уфой»

«Урал» на своем поле вырвал ничью у «Уфы» в поединке третьего тура РФПЛ.

Гости открыли счет на 17-й минуте встречи усилиями Сильвестра Игбуна и удерживали преимущество вплоть до 88-й минуты, когда Грегор Балажиц сумел отыграть пропущенный гол, установив тем самым итог матча.

Чемпионат России. РФПЛ. 3-й тур

Урал (Екатеринбург) – Уфа – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Игбун, 17; 1:1 – Балажиц, 88.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Фидлер (Ильин, 64), Димитров (Чантурия, 74), Григорьев, Емельянов (Бавин, 80), Кулаков, Лунгу, Бикфалви.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Тумасян (Живоглядов, 23), Табидзе, Йокич, Засеев, Стоцкий, Пауревич (Безденежных, 74), Карп, Игбун, Фатай (Сысуев, 78).

Предупреждения: Ароян, 47; Емельянов, 79 – Тумасян, 7.

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