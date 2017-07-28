«Интер» предложил «Баварии» за Видаля 50 миллионов, мюнхенцы хотят сохранить игрока в команде

Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль входит в сферу интересов «Интера». По информации источника, миланский клуб предложил за 30-летнего чилийца 50 миллионов евро.

При этом мюнхенская команда намерена сохранить футболиста в своем составе и планирует продлить с ним контракт.

Нынешнее соглашение хавбека с действующими чемпионами Германии рассчитано до лета 2019 года.

В прошлом сезоне Видаль провел за «Баварию» в Бундеслиге 25 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.