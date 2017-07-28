Швец не увидел разницы между «Ахматом» и «Вильярреалом»

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец рассказал о причинах выбора в пользу российской Премьер-лиги. По словам футболиста, в РФПЛ очень хороший уровень футбола.

«Я смотрю на российский футбол обычными глазами. Считаю, что в РФПЛ очень хороший уровень, и приехал сюда из-за этого. Стремлюсь расти и прогрессировать. Мне все очень нравится. Думаю, «Ахмат», если мы будем так же продолжать и работать все вместе, многого добьется.

Испания от России сильно отличается, Грозный совсем другой. Но мне здесь очень нравится, я очень комфортно себя чувствую. Очень доволен и рад, что принял это решение в карьере. Я так и ожидал, что меня встретят гостеприимно. Знал, что чеченский народ такой гостеприимный. Меня встретили на высшем уровне, и у нас все в клубе на высшем уровне. Никаких проблем вообще с этим не было. Не вижу разницы по сравнению с «Вильярреалом», – считает Швец.

Напомним, что в первом туре «Ахмат» обыграл «Амкар» со счетом 1:0, во втором с тем же счетом был сильнее «Ростова». В следующей встрече грозненцы встретятся с «Динамо» на своем поле. Игра состоится в субботу, 29 июля.