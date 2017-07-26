Источник: Лескано стал игроком «Анжи»

Атакующий футболист «СКА-Хабаровска» Хуан Эдуардо Лескано покинул команду и отныне является игроком махачкалинского «Анжи», сообщает ИА «Хабаровск сегодня». Дальневосточники получат за аргентинца денежную компенсацию.

Ранее из Хабаровска в Дагестан уже переехали два игрока основы армейцев – Игорь Удалый и Павел Карасев. Их, как и Лескано, пригласил лично наставник южан Александр Григорян, ранее работавший со «СКА-Хабаровск».

Южноамериканец провел на Дальнем Востоке ровно год. В 2016 году он перешел из красноярского «Енисея».