Зидан уговаривал Данило остаться в «Реале»

Новоиспеченный защитник английского «Манчестер Сити» Данило рассказал, что его бывший клуб, мадридский «Реал», не хотел ухода бразильца из клуба.

«Главный тренер «бланкос» Зинедин Зидан всячески уговаривал меня остаться. Однако у меня была уверенность, что нужно что-то менять в карьере. Надеюсь, теперь я нахожусь в том месте, где буду играть в футбол больше», – сказал южноамериканец.

В прошлом сезоне Примеры Данило провел менее половины от общего количества матчей, отметившись одним голом и одной результативной передачей. «Сити» заплатил за футболиста порядка 35 миллионов евро.