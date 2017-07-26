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  • Дриусси: «Надеюсь, меня запомнят не за татуировки, а по голам и игре»

Дриусси: «Надеюсь, меня запомнят не за татуировки, а по голам и игре»

26 июля 2017, 11:34
38

Новичок «Зенита» нападающий Себастьян Дриусси признался, что его татуировка на спине в виде льва никак не связана с символом Санкт-Петербурга. Он рассчитывает, что запомнится болельщикам сине-бело-голубых своими голами и достижениями, а не татуировками.

В третьем туре российской Премьер-лиги «Зениту» предстоит встретиться с «Тосно». Игра состоится в воскресенье, 30 июля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский».

– Ваша татуировка льва на спине. В Петербурге предположили, что сделали ее специально, зная, что переходите в «Зенит». Ведь это животное – символ города и его клуба.

– Если честно, нет. Хотя нечто подобное уже слышал. Знаете, мне хочется, чтобы обо мне в Петербурге судили не по льву на спине, а по голам за «Зенит», по игре за команду.

– И все-таки – почему лев?

– Для меня это символ силы, смелости, куража.

– У вас множество других татуировок. Чему и кому они посвящены?

– 1996 – год рождения. Есть имя мамы и папы. Инициалы братьев. Портрет мамы. Поцелуй девушки. Надпись «если Бог со мной, то кто пойдет против меня». Есть другие тату на религиозную тему. К слову, еще одну сделал как раз после той победы над «Бокой» в Кубке Либертадорес.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дриусси Себастьян
Комментарии (38)
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artem 81
1501060048
так и будет
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portero
1501060944
фанам удобнее кричать Лео , чем Дриусси или Себастьян , но для этого надо играть как лев!!!!
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карасевщина
1501061024
тебя запомнят как всегда по ценнику газпрома
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dyema
1501067316
Спартачку трёшку отгрузи и будут помнить всегда)))
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Zubo
1501075794
Да, второй гол Рубину был классный, на опережение , хорошо вколотил, такие запоминаются
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la verdad
1501076201
Всё зависит от тебя...
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