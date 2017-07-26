Масалитин: «Акинфеев внутри себя уже давно все пережил, и эту травлю тоже»

Чемпион СССР в составе московского ЦСКА Валерий Масалитин считает, что неудачная серия Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов – лишь стечение обстоятельств. Бывший футболист уверен, что голкипер армейского клуба и сборной России давно уже не обращает внимания на критику, выступая на своем уровне.

– Валерий Николаевич, поздравить надо не только ЦСКА с уверенной победой, но и Игоря Акинфеева, печальный рекорд которого в Лиге чемпионов прервался 11 лет и 43 матча спустя. Насколько важно это для Акинфеева?

– Я думаю, что такая серия – не показатель. Просто так сложились обстоятельства, что так много матчей с пропущенным мячами получилось у Игоря в Лиге чемпионов (смеется).

Да, выдал он такую серию, но даже в ходе нее случались матчи, когда он своими усилиями вытаскивал ЦСКА. Бывало так, что его признавали лучшим игроком при том, что он пропускал. Результатом игры в Афинах я, конечно, доволен, особенно доволен вторым таймом. Начали встречу почему-то осторожно, применили выжидательную тактику – хорошо, что забили гол в концовке. Во втором тайме греки раскрылись, им надо было сравнивать счет. Появились зоны в защите АЕКа и армейцы воспользовались этим, проведя второй тайм на своем уровне.

– Вы же знаете, как травили Акинфеева за эту серию в Лиге чемпионов, теперь он должен испытать облегчение и заиграть еще лучше?

– Игорь тем и хорош, что всегда играет на своем уровне. Да, бывают матчи и даже сезоне, которые получаются хуже, но, в целом, он стабильно играет уже много лет. Это касается и ЦСКА, и сборной. Да, случаются ляпы, но любому очень легко разглядеть промахи вратаря, а вот ошибки нападающих и даже защитников проходят незаметнее. Просто вратаря страховать некому. Я думаю, что Акинфеев внутри себя уже давно все пережил, и эту травлю тоже.

Акинфеев не пропустил в Лиге чемпионов. Впервые за 11 лет