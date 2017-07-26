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    Масалитин: «Акинфеев внутри себя уже давно все пережил, и эту травлю тоже»

    Чемпион СССР в составе московского ЦСКА Валерий Масалитин считает, что неудачная серия Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов – лишь стечение обстоятельств. Бывший футболист уверен, что голкипер армейского клуба и сборной России давно уже не обращает внимания на критику, выступая на своем уровне.

    – Валерий Николаевич, поздравить надо не только ЦСКА с уверенной победой, но и Игоря Акинфеева, печальный рекорд которого в Лиге чемпионов прервался 11 лет и 43 матча спустя. Насколько важно это для Акинфеева?

    – Я думаю, что такая серия – не показатель. Просто так сложились обстоятельства, что так много матчей с пропущенным мячами получилось у Игоря в Лиге чемпионов (смеется).

    Да, выдал он такую серию, но даже в ходе нее случались матчи, когда он своими усилиями вытаскивал ЦСКА. Бывало так, что его признавали лучшим игроком при том, что он пропускал. Результатом игры в Афинах я, конечно, доволен, особенно доволен вторым таймом. Начали встречу почему-то осторожно, применили выжидательную тактику – хорошо, что забили гол в концовке. Во втором тайме греки раскрылись, им надо было сравнивать счет. Появились зоны в защите АЕКа и армейцы воспользовались этим, проведя второй тайм на своем уровне.

    – Вы же знаете, как травили Акинфеева за эту серию в Лиге чемпионов, теперь он должен испытать облегчение и заиграть еще лучше?

    – Игорь тем и хорош, что всегда играет на своем уровне. Да, бывают матчи и даже сезоне, которые получаются хуже, но, в целом, он стабильно играет уже много лет. Это касается и ЦСКА, и сборной. Да, случаются ляпы, но любому очень легко разглядеть промахи вратаря, а вот ошибки нападающих и даже защитников проходят незаметнее. Просто вратаря страховать некому. Я думаю, что Акинфеев внутри себя уже давно все пережил, и эту травлю тоже.

    Акинфеев не пропустил в Лиге чемпионов. Впервые за 11 лет

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    26.07.2017 07:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +39

      Мутный Рай 26 июля 2017, 12:25

      Гнать его пора уже давно ( с Бразилии )если сам не уходит! Акинфеев давно мышей не ловит!!!

      -1
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      Рейтинг: +17733

      paracetamol 26 июля 2017, 11:47

      Масалитин! Травлю от констатации факта научись отличать.

      0
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      Рейтинг: +17733

      paracetamol 26 июля 2017, 09:48

      Ему хоть раз греки в створ пробили? Странная игра была какая-то. Греки били много, но все мимо ворот, а их защитники от мяча убегали при угловых.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 26 июля 2017, 07:46

      Всё верно.

      0
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