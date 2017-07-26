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    Дриусси: «Многому научился у Кавенаги»

    Новичок «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал о своих кумирах детства, двое из которых играли в России. По его словам, он с ранних лет мечтал стать таким же умелым футболистом, как и Фернандо Кавенаги, который в России играл за «Спартак».

    Напомним, что Дриусси в первых двух турах российской Премьер-лиги забил два гола.

    – Знаете ли вы Чори Домингеса, в России выступавшего за «Зенит» и «Рубин»?

    – Лично – нет. Но он один из тех, на кого я мальчишкой смотрел с трибуны стадиона «Ривера». Один раз попросил о совместной фотографии. Не так давно, столкнулся с Домингесом – он проходил мимо. Но поздороваться я не осмелился – все-таки мы не знакомы.

    – Знаете, что он значит для «Зенита»?

    – Нет. Расскажите.

    – В 2007 году в решающем матче за золото Чори головой вынес мяч из пустых ворот и помог сохранить победный счет. Теперь в Петербурге его часто называют «Святым Домингесом».

    – Интересная и очень хорошая история!

    – Кто ваш любимый футболист «Ривер Плейт»?

    – Из тех, с кем вместе выходил на поле, не могу выбрать одного. Они все для меня – как семья.

    – А в детские годы кто больше всех нравился?

    – Фернандо Кавенаги. Многому у него учился. А потом он уехал в Москву.

    – В «Спартак». Причем тогда ему было столько же лет, сколько сейчас вам.

    – Да, знаю. И о сравнениях с Кавенаги тоже читал. Кстати, мы знакомы. Фернандо – очень хороший человек, у нас замечательные отношения. Перед самым отъездом в Петербург виделись с ним в «Ривер Плейт». Он много рассказывал о России, говорил, что это очень красивая страна.

    – Кавенаги объяснял, почему у него не получилось в «Спартаке»?

    – Так бывает. Просто у него не оказалось возможности проявить себя. Но нужно помнить, что у каждого футболиста своя история. Зато потом во всех других клубах, где играл Фернандо, у него, по-моему, все шло очень хорошо.

    – Обиды на «Спартак» и Россию у Кавенаги не осталось?

    – Нет. От него слышал только положительные отзывы. Кстати, Фернандо и про Петербург много рассказывал.

    – Давал совет перед вашим отъездом в «Зенит»?

    – Да, такой: «Постарайся воспользоваться этой возможностью на все сто процентов. Но не думай, что в России просто, и что там легкий чемпионат».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.07.2017 07:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17733

      paracetamol 26 июля 2017, 09:46

      Кавенаги стал бы великим игроком, если бы спам его не угробил.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +383

      VASoMeat > paracetamol 28 июля 2017, 12:16

      От слов Титова - Когда озвучили зарплату аргентинца, все обалдели. Полкоманды сразу: «Ну тогда играй сам, мы не будем.
      сразу становится ясно почему не заиграл Кавенаги!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 26 июля 2017, 09:31

      Кавенаги плохому не научит.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +313

      38 попугаев 26 июля 2017, 09:23

      «Святой Домингес»?Что то первый раз слышу!Кто-нибудь в курсе?

      4
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