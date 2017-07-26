Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дриусси: «Многому научился у Кавенаги»

26 июля 2017, 07:06
4

Новичок «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал о своих кумирах детства, двое из которых играли в России. По его словам, он с ранних лет мечтал стать таким же умелым футболистом, как и Фернандо Кавенаги, который в России играл за «Спартак».

Напомним, что Дриусси в первых двух турах российской Премьер-лиги забил два гола.

– Знаете ли вы Чори Домингеса, в России выступавшего за «Зенит» и «Рубин»?

– Лично – нет. Но он один из тех, на кого я мальчишкой смотрел с трибуны стадиона «Ривера». Один раз попросил о совместной фотографии. Не так давно, столкнулся с Домингесом – он проходил мимо. Но поздороваться я не осмелился – все-таки мы не знакомы.

– Знаете, что он значит для «Зенита»?

– Нет. Расскажите.

– В 2007 году в решающем матче за золото Чори головой вынес мяч из пустых ворот и помог сохранить победный счет. Теперь в Петербурге его часто называют «Святым Домингесом».

– Интересная и очень хорошая история!

– Кто ваш любимый футболист «Ривер Плейт»?

– Из тех, с кем вместе выходил на поле, не могу выбрать одного. Они все для меня – как семья.

– А в детские годы кто больше всех нравился?

– Фернандо Кавенаги. Многому у него учился. А потом он уехал в Москву.

– В «Спартак». Причем тогда ему было столько же лет, сколько сейчас вам.

– Да, знаю. И о сравнениях с Кавенаги тоже читал. Кстати, мы знакомы. Фернандо – очень хороший человек, у нас замечательные отношения. Перед самым отъездом в Петербург виделись с ним в «Ривер Плейт». Он много рассказывал о России, говорил, что это очень красивая страна.

– Кавенаги объяснял, почему у него не получилось в «Спартаке»?

– Так бывает. Просто у него не оказалось возможности проявить себя. Но нужно помнить, что у каждого футболиста своя история. Зато потом во всех других клубах, где играл Фернандо, у него, по-моему, все шло очень хорошо.

– Обиды на «Спартак» и Россию у Кавенаги не осталось?

– Нет. От него слышал только положительные отзывы. Кстати, Фернандо и про Петербург много рассказывал.

– Давал совет перед вашим отъездом в «Зенит»?

– Да, такой: «Постарайся воспользоваться этой возможностью на все сто процентов. Но не думай, что в России просто, и что там легкий чемпионат».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Ривер Плейт Домингес Алехандро Кавенаги Фернандо Дриусси Себастьян
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
38 попугаев
1501050188
«Святой Домингес»?Что то первый раз слышу!Кто-нибудь в курсе?
Ответить
СШГЭС
1501050708
Кавенаги плохому не научит.
Ответить
paracetamol
1501051594
Кавенаги стал бы великим игроком, если бы спам его не угробил.
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
21:28
1
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
20:53
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
20:44
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
20:27
10
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
20:07
1
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
19:52
1
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
19:44
3
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
19:14
4
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
18:57
2
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
10
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
21:29
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
19:52
1
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
19:44
3
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
19:14
4
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
10
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
11
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
18:37
12
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
18:33
4
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
18:27
9
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
18:22
6
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
18:15
5
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
5
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
10
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
7
Соболев – о разгроме «Динамо»: «Был должок»
17:02
7
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
24
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
17
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
28
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
16:29
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
76
«Хочешь большую зарплату – иди, но играть будешь мало»: Наумов – Карпукасу перед трансфером в «Зенит»
16:25
3
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
23
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
15:57
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
24
ВидеоНа матче «Зенит» – «Динамо» случились неполадки с воротами
15:23
1
Семак объяснил уход Дркушича в «Эспаньол»
15:17
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+