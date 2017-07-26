Дриусси: «Многому научился у Кавенаги»

Новичок «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал о своих кумирах детства, двое из которых играли в России. По его словам, он с ранних лет мечтал стать таким же умелым футболистом, как и Фернандо Кавенаги, который в России играл за «Спартак».

Напомним, что Дриусси в первых двух турах российской Премьер-лиги забил два гола.

– Знаете ли вы Чори Домингеса, в России выступавшего за «Зенит» и «Рубин»?

– Лично – нет. Но он один из тех, на кого я мальчишкой смотрел с трибуны стадиона «Ривера». Один раз попросил о совместной фотографии. Не так давно, столкнулся с Домингесом – он проходил мимо. Но поздороваться я не осмелился – все-таки мы не знакомы.

– Знаете, что он значит для «Зенита»?

– Нет. Расскажите.

– В 2007 году в решающем матче за золото Чори головой вынес мяч из пустых ворот и помог сохранить победный счет. Теперь в Петербурге его часто называют «Святым Домингесом».

– Интересная и очень хорошая история!

– Кто ваш любимый футболист «Ривер Плейт»?

– Из тех, с кем вместе выходил на поле, не могу выбрать одного. Они все для меня – как семья.

– А в детские годы кто больше всех нравился?

– Фернандо Кавенаги. Многому у него учился. А потом он уехал в Москву.

– В «Спартак». Причем тогда ему было столько же лет, сколько сейчас вам.

– Да, знаю. И о сравнениях с Кавенаги тоже читал. Кстати, мы знакомы. Фернандо – очень хороший человек, у нас замечательные отношения. Перед самым отъездом в Петербург виделись с ним в «Ривер Плейт». Он много рассказывал о России, говорил, что это очень красивая страна.

– Кавенаги объяснял, почему у него не получилось в «Спартаке»?

– Так бывает. Просто у него не оказалось возможности проявить себя. Но нужно помнить, что у каждого футболиста своя история. Зато потом во всех других клубах, где играл Фернандо, у него, по-моему, все шло очень хорошо.

– Обиды на «Спартак» и Россию у Кавенаги не осталось?

– Нет. От него слышал только положительные отзывы. Кстати, Фернандо и про Петербург много рассказывал.

– Давал совет перед вашим отъездом в «Зенит»?

– Да, такой: «Постарайся воспользоваться этой возможностью на все сто процентов. Но не думай, что в России просто, и что там легкий чемпионат».