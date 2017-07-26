Чанов: «Преимущество ЦСКА было неоспоримым»

Известный тренер вратарей Виктор Чанов, который воспитал в том числе и голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, считает, что в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов столичный клуб на выезде закономерно обыграл греческий АЕК. Счет этой встречи 0:2. По его словам, преимущество армейцев было неоспоримым, в том числе и по статистике.

Напомним, что ответный матч состоится в Москве в среду, 2 августа.

– Как и положено гостевой команде, ЦСКА начинал матч от обороны, немножко присматривал к противнику. Во второй половине первого тайма чувствовалось, что армейцы ни в чем не уступают АЕКу, и даже где-то его превосходят. Это было заметно по моментам у штрафной площади. Дзагоев отлично отыграл, добавил команде остроты. И гол ему был просто необходим, ведь Алан стабильно давно не играет, лечится от травм.

– Оба гола были забиты со стандартов.

– Это наигранные комбинации. В проигранном матче с «Локомотивом» (1:3) Васин сколько промахивался. Моменты создавали, а не везло. Ребята вроде Васина и того же Вернблума и должны играть головой – мощные высокие парни, которые в воздухе перевисят любого. Это они и показали в этой встрече. А когда забили первый гол, ига пошла по накатанной. Преимущество ЦСКА было неоспоримым, об этом говорит не только визуальное впечатление, но и статистика.

– Акинфеев наконец-то не пропустил в Лиге чемпионов.

– Я очень рад за Игоря. Все уже давно говорили, что все серии, хорошие и плохие, рано или поздно прерываются. К тому же, для ЦСКА победа в два мяча дает комфортное преимущество и шанс спокойно двигаться дальше.

– При этом как проблемы в атаке ЦСКА испытывал, так и испытывает. После матча с «Локо» они никуда не делись.

– Вы знаете, в том матче они вскрылись, это правда. Но любая победа, как над АЕКом, придает уверенности. Думаю, тренерский штаб все прекрасно понимает. Надеюсь, что этот успех станет одним из тех звеньев, которое поможет им разобраться в происходящем. Мы же с вами в клубе не работаем и объективных причин спада не знаем. При этом, чемпионат России только стартовал, у всех плюс-минус одинаковое количество очков. Какие-то аспекты игры продолжают наигрывать, связки становятся прочнее.

– ЦСКА одним и тем же составом играет много лет.

– Не забывайте про травмы, другую схему, уход некоторых ребят. Связи нарушаются. Необходимо какое-то время, чтобы вернуть все на свои места.