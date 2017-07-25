Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Алдонин: «На настроение ЦСКА в матче против АЕКа могло повлиять поражение от «Локомотива»

Алдонин: «На настроение ЦСКА в матче против АЕКа могло повлиять поражение от «Локомотива»

25 июля 2017, 23:04
1

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал победу армейцев над АЕКом в первом матче квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Победа на выезде со счетом 2:0 – прекрасный результат. ЦСКА показал хорошую игру, забили с двух стандартов, а также имели несколько моментов, но не реализовали. Первый гол был хорош: была подача с углового, Виктор Васин сбросил мяч Алану Дзагоеву, и тот забил. В эпизоде со вторым голом Понтус Вернблум в своем стиле поборолся в центре штрафной, выиграл единоборство и отправил мяч в сетку. В начале матча была большая плотность и красно-синим было тяжело комбинировать.

По большому счету, АЕК не создал ни одного момента — это самое главное. Хотя они играли на своем стадионе при своих болельщиках и должны были нагнетать ситуацию. Но никакого напряжения на половине поля ЦСКА не было. Был уверен, что с греческой командой «армейцы» справятся. Поражение от «Локомотива» (1:3 во втором туре РФПЛ – прим. «Бомбардира») могло повлиять на настроение команды Виктора Гончаренко. Но ЦСКА обладает должным опытом и стабильным составом. Такие матчи только закаляют.

Выход в следующий раунд еще не решен, ведь противостояние состоит из двух матчей. Конечно, ЦСКА в домашнем матче выйдет с большим преимуществом. Но в футболе было немало примеров, когда за вальяжность наказывали. Поэтому красно-синие не позволят себе выйти на поле с чувством выполненной задачи. Ставка высока», – сказал 37-летний Алдонин.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов АЕК ЦСКА Алдонин Евгений
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
erma
1501014737
Товарищ Алдонин, настроение может повлиять на все: выиграли - хорошее настроение (проиграли Локо, но это всего лишь второй тур), проиграли - плохое настроение (проиграли Локо, плохо начали чемп). Хорошо быть экспертом пост-фактум, все можно объяснить всем. Хотите нормальное объяснение? ЦСКА просто лучше чем АЕК.
Ответить
Главные новости
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
20:53
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
20:44
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
20:27
9
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
20:07
1
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
19:52
1
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
19:44
3
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
19:14
3
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
18:57
2
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
10
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
11
Все новости
Все новости
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
13:48
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
Вчера, 01:25
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+