Алдонин: «На настроение ЦСКА в матче против АЕКа могло повлиять поражение от «Локомотива»

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал победу армейцев над АЕКом в первом матче квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Победа на выезде со счетом 2:0 – прекрасный результат. ЦСКА показал хорошую игру, забили с двух стандартов, а также имели несколько моментов, но не реализовали. Первый гол был хорош: была подача с углового, Виктор Васин сбросил мяч Алану Дзагоеву, и тот забил. В эпизоде со вторым голом Понтус Вернблум в своем стиле поборолся в центре штрафной, выиграл единоборство и отправил мяч в сетку. В начале матча была большая плотность и красно-синим было тяжело комбинировать.

По большому счету, АЕК не создал ни одного момента — это самое главное. Хотя они играли на своем стадионе при своих болельщиках и должны были нагнетать ситуацию. Но никакого напряжения на половине поля ЦСКА не было. Был уверен, что с греческой командой «армейцы» справятся. Поражение от «Локомотива» (1:3 во втором туре РФПЛ – прим. «Бомбардира») могло повлиять на настроение команды Виктора Гончаренко. Но ЦСКА обладает должным опытом и стабильным составом. Такие матчи только закаляют.

Выход в следующий раунд еще не решен, ведь противостояние состоит из двух матчей. Конечно, ЦСКА в домашнем матче выйдет с большим преимуществом. Но в футболе было немало примеров, когда за вальяжность наказывали. Поэтому красно-синие не позволят себе выйти на поле с чувством выполненной задачи. Ставка высока», – сказал 37-летний Алдонин.