«Зенит» – Халку: «С днем рождения, легенда!»

«Зенит» на своей странице в твиттере опубликовал поздравительное сообщение экс-нападающему команды Халку, выступающего ныне за «Шанхай СИПГ». Сегодня, 25 июля, бразильскому футболисту исполнился 31 год.

«С днем рождения, легенда! Царь-пушка», – говорится в сообщении.

Халк защищал цвета «Зенита» с сентября 2012 по июнь 2016 года. В РПФЛ он провел 97 матчей, записав в свой актив 55 голов и 40 передач. Вместе с «Зенитом» Халк стал чемпионом России (2015), выиграл Кубок (2016) и Суперкубок (2015) страны.