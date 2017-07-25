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    «Зенит» – Халку: «С днем рождения, легенда!»

    «Зенит» на своей странице в твиттере опубликовал поздравительное сообщение экс-нападающему команды Халку, выступающего ныне за «Шанхай СИПГ». Сегодня, 25 июля, бразильскому футболисту исполнился 31 год.

    «С днем рождения, легенда! Царь-пушка», – говорится в сообщении.

    Халк защищал цвета «Зенита» с сентября 2012 по июнь 2016 года. В РПФЛ он провел 97 матчей, записав в свой актив 55 голов и 40 передач. Вместе с «Зенитом» Халк стал чемпионом России (2015), выиграл Кубок (2016) и Суперкубок (2015) страны.

    Источник: ФК «Зенит»

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    25.07.2017 18:26
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +4024

      raritet 25 июля 2017, 23:05

      Здесь уместно было бы напомнить известную русскую присказку: "Что имеем-не храним, потерявши -плачем". На самом деле такого другого трудоголика в Зените вряд ли уже когда будет. Конечно , танкообразность мышления имеет и свои минусы, но тем не менее, здоровья тебе ХАЛК!

      4
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 25 июля 2017, 22:22

      На счет легенды, конечно перебор, а так.... с днюхой!!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 25 июля 2017, 20:44

      с днюхой

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17733

      paracetamol 25 июля 2017, 20:09

      С днюхой, Халк!

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 25 июля 2017, 19:41

      С Днём Рождения,Дорогой..
      Без тебя,понятно, так всё плохо было..
      А теперь-непонятно ..плохо

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 25 июля 2017, 19:41

      да тащил один многие игры, а уж как в голову Дзюбе попадал и отскок в ворота ..

      3
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff > BAIv 26 июля 2017, 11:07

      Даже от дерева может залетать в ворота как от штанги, Халк это понял)

      1
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      Рейтинг: +665

      Snerg 25 июля 2017, 19:23

      легенда?))))) я фигею с этих полоумных))))! Аршавин больше заслуживает статус легенда для зенита , так то...

      1
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      ...
      Рейтинг: +301

      myelementisearth > Snerg 25 июля 2017, 20:27

      Он и так легенда вместе с Кержачом.

      -2
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      Рейтинг: +301

      myelementisearth > Snerg 25 июля 2017, 20:27

      Или если легенда то обязательно одна?

      -2
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      Рейтинг: +665

      Snerg > myelementisearth 25 июля 2017, 22:44

      нет , но смешно считать халка легендой зенита

      -2
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      Рейтинг: +301

      myelementisearth > Snerg 25 июля 2017, 23:07

      Почему? Да не лучший бомбардир клуба, но среди всех легионеров, которые были - лучший по всем показателям. Своего рода легенда, учитывая в каком статусе он приходил в чемпионат.

      3
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      Рейтинг: +800

      forward33 > myelementisearth 27 июля 2017, 18:05

      Теперь квиты...вчера случайно минусанул, а то вижу нервничать начал..

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > forward33 27 июля 2017, 18:10

      ну и сука же ты обидчивая.....

      -2
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      Рейтинг: +800

      forward33 > 84aivengo 27 июля 2017, 18:16

      Кто бы говорил...один раз за дело минусанул за дело
      (мат)...ты начал устраивать хрень полную...не знаю догонять мне тебя теперь или нет....отвлекаешь от дел своим бредом.

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > forward33 27 июля 2017, 20:17

      догони.... слабо?

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 июля 2017, 18:53

      С днем рождения!

      -1
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