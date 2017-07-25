Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ола: «Венгер отказался продать Жиру в «Лион»

25 июля 2017, 12:13

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола заявил, что их попытки приобрести нападающего «Арсенала» Оливье Жиру нынешним летом не увенчались успехом.

30-летний форвард намерен остаться в стане «канониров» и бороться за место в стартовом составе со своим соотечественником Александром Лаказеттом, перешедшим в лондонский клуб как раз из «Лиона».

«Я хотел подписать его, но Арсен Венгер не намерен продавать Оливье. Тем не менее в «Лионе» все еще есть отличные молодые нападающие», – сказал Ола.

Отметим, что от борьбы за француза также отказались «Вест Хэм» и «Марсель».

В прошлом сезоне Жиру забил 16 голо и сделал семь результативных передач в 40 матчах. Срок действия его контракта с «Арсеналом» истекает в июле 2019 года.

Источник: Tribalfootball
Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Лион Арсенал Жиру Оливье Венгер Арсен
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
20:53
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
20:44
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
20:27
8
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
20:07
1
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
19:52
1
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
19:44
3
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
19:14
3
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
18:57
2
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
10
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
10
Все новости
Все новости
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Сити» в матче за Суперкубок Англии
21:10
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
18:57
2
Видео«Арсенал» забил «Манчестер Сити» на 23-й секунде
18:03
Российский футболист сыграл против «Челси»
Вчера, 18:32
2
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
Вчера, 11:30
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
Вчера, 10:16
1
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
Вчера, 01:11
2
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
14 августа
Клубу РПЛ предложили Мареза
14 августа
4
«Динамо» предложили Санчо
14 августа
1
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
14 августа
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
13 августа
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13 августа
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
13 августа
1
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
13 августа
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
12 августа
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
12 августа
1
ФотоКлуб АПЛ приобрел Диоманде за 40 миллионов
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
12 августа
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
12 августа
Мареска объяснил, почему не сделал Холанда капитаном «Манчестер Сити»
12 августа
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
11 августа
2
Араухо выбрал номер в «Ливерпуле» по религиозным соображениям
11 августа
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11 августа
1
Раскрыты трансферные планы «Арсенала»
11 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+