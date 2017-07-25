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    Ола: «Венгер отказался продать Жиру в «Лион»

    Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола заявил, что их попытки приобрести нападающего «Арсенала» Оливье Жиру нынешним летом не увенчались успехом.

    30-летний форвард намерен остаться в стане «канониров» и бороться за место в стартовом составе со своим соотечественником Александром Лаказеттом, перешедшим в лондонский клуб как раз из «Лиона».

    «Я хотел подписать его, но Арсен Венгер не намерен продавать Оливье. Тем не менее в «Лионе» все еще есть отличные молодые нападающие», – сказал Ола.

    Отметим, что от борьбы за француза также отказались «Вест Хэм» и «Марсель».

    В прошлом сезоне Жиру забил 16 голо и сделал семь результативных передач в 40 матчах. Срок действия его контракта с «Арсеналом» истекает в июле 2019 года.

    Источник: Tribalfootball

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    25.07.2017 12:13
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