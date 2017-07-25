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Кузнецов: «Васин? Это футболист не уровня ЦСКА»

25 июля 2017, 08:29
10

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов критически отнесся к уровню игры защитника команды Виктора Васина. По его словам, это футболист не уровня армейского клуба. Напомним, что Васин постоянно находится под критикой из-за своих ошибок.

ЦСКА предстоит сыграть ближайший матч в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против АЕКа на выезде. Игра состоится во вторник, 25 июля.

– 1:3 с «Локомотивом». Что это было?

– Гости выглядели быстрее и сильнее физически. А у ЦСКА не нашлось сил даже на финальный штурм. При счете 1:2 армейцы продолжили играть так, как в начале встречи. ЦСКА ничем не превосходил «Локомотив». Железнодорожники были сильнее в единоборствах, хорошо реализовывали моменты. Но чтобы забивать, нужно заставлять соперника ошибаться. Это и сделал Ари в моменте с ошибкой Васина.

– Как оцените игру Васина?

– А что Васин? Думаю, это футболист не уровня ЦСКА.

– И не уровня сборной?

– Естественно.

– Какого же тогда он уровня?

– Где раньше Васин играл? В «Мордовии»!» Чем-то выделялся? Нет! Вот вам и ответ на вопрос.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Васин Виктор Кузнецов Дмитрий
Комментарии (10)
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mihail200606
1500961589
Так и уровень ЦСКА уже не тот.. Может Васин этому уровню как раз и соответствует...
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Garrincha58
1500963529
в Зените вон Нету еще похлеще Васина будет и никто не ропчет,а тут развонялись найдите другого, а то с братками и Игнашевичем еще лет 10 играть будете
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Nerlinger
1500964386
Кузнецов купи в ЦСКА Маноласа... Гинер не откажется!!!
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VIPded
1500966375
Ляпы обидные, а так ничего себе игрок. Лучше-то всё равно нет...(((
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Pinasonic
1500969239
Братья Б. и Игнашевич не вечные, а Васин наверное лучший из того, что есть! Ну, что поделать если Гинер не кого не покупает, хотя мог бы взять какого нибудь свободного агента средней руки, условного Йоана Джуру.
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sidul1
1500977546
Вот сегодня и посмотрим на уровень Васина и ЦСКА.
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