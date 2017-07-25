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    Кузнецов: «Васин? Это футболист не уровня ЦСКА»

    Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов критически отнесся к уровню игры защитника команды Виктора Васина. По его словам, это футболист не уровня армейского клуба. Напомним, что Васин постоянно находится под критикой из-за своих ошибок.

    ЦСКА предстоит сыграть ближайший матч в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против АЕКа на выезде. Игра состоится во вторник, 25 июля.

    – 1:3 с «Локомотивом». Что это было?

    – Гости выглядели быстрее и сильнее физически. А у ЦСКА не нашлось сил даже на финальный штурм. При счете 1:2 армейцы продолжили играть так, как в начале встречи. ЦСКА ничем не превосходил «Локомотив». Железнодорожники были сильнее в единоборствах, хорошо реализовывали моменты. Но чтобы забивать, нужно заставлять соперника ошибаться. Это и сделал Ари в моменте с ошибкой Васина.

    – Как оцените игру Васина?

    – А что Васин? Думаю, это футболист не уровня ЦСКА.

    – И не уровня сборной?

    – Естественно.

    – Какого же тогда он уровня?

    – Где раньше Васин играл? В «Мордовии»!» Чем-то выделялся? Нет! Вот вам и ответ на вопрос.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.07.2017 08:29
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +875

      sidul1 25 июля 2017, 13:12

      Вот сегодня и посмотрим на уровень Васина и ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +69

      Pinasonic 25 июля 2017, 10:53

      Братья Б. и Игнашевич не вечные, а Васин наверное лучший из того, что есть! Ну, что поделать если Гинер не кого не покупает, хотя мог бы взять какого нибудь свободного агента средней руки, условного Йоана Джуру.

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 25 июля 2017, 10:06

      Ляпы обидные, а так ничего себе игрок. Лучше-то всё равно нет...(((

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 25 июля 2017, 09:33

      Кузнецов купи в ЦСКА Маноласа... Гинер не откажется!!!

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 июля 2017, 09:18

      в Зените вон Нету еще похлеще Васина будет и никто не ропчет,а тут развонялись найдите другого, а то с братками и Игнашевичем еще лет 10 играть будете

      3
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > Garrincha58 25 июля 2017, 09:55

      Верно подмечено!
      Я вообще не понимаю как этот клоун Нету до сих пор в состав попадает)

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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > Garrincha58 25 июля 2017, 12:05

      Играл бы Нету за сборную, похлеще бы его разносили.

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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > InterMilLano1908 25 июля 2017, 14:44

      Он на КК вроде играл...

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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > Евгений Агеев 25 июля 2017, 15:00

      я про Россию, Рейгнольду и прочим "Великим экспертам" думаю плевать на Португалию

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 25 июля 2017, 08:46

      Так и уровень ЦСКА уже не тот.. Может Васин этому уровню как раз и соответствует...

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