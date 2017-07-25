Кузнецов: «Васин? Это футболист не уровня ЦСКА»

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов критически отнесся к уровню игры защитника команды Виктора Васина. По его словам, это футболист не уровня армейского клуба. Напомним, что Васин постоянно находится под критикой из-за своих ошибок.

ЦСКА предстоит сыграть ближайший матч в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против АЕКа на выезде. Игра состоится во вторник, 25 июля.

– 1:3 с «Локомотивом». Что это было?

– Гости выглядели быстрее и сильнее физически. А у ЦСКА не нашлось сил даже на финальный штурм. При счете 1:2 армейцы продолжили играть так, как в начале встречи. ЦСКА ничем не превосходил «Локомотив». Железнодорожники были сильнее в единоборствах, хорошо реализовывали моменты. Но чтобы забивать, нужно заставлять соперника ошибаться. Это и сделал Ари в моменте с ошибкой Васина.

– Как оцените игру Васина?

– А что Васин? Думаю, это футболист не уровня ЦСКА.

– И не уровня сборной?

– Естественно.

– Какого же тогда он уровня?

– Где раньше Васин играл? В «Мордовии»!» Чем-то выделялся? Нет! Вот вам и ответ на вопрос.