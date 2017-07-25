Силкин: «Динамо» нужно было реализовывать свои голевые моменты»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин отметил слабую реализацию голевых моментов бело-голубых в прошедшем матче второго тура российской Премьер-лиги с «Уралом». Напомним, что эта встреча закончилась поражением столичной команды со счетом 0:1.

«Если играешь дома против не самого сильного соперника, нужно забивать в тех голевых моментах, которые создаешь. Хозяева в этом матче свои возможности не реализовали и тем самым обрекла себя на потери очков. А курьезный гол в концовке стал своего рода моральной расплатой за расточительность. Понятно, что с «Уралом» атаковать сложнее, чем со «Спартаком», против которого была возможность играть вторым номером.

С командой Екатеринбурга пришлось рисковать, а «Урал» ждал своего шанса. В пропущенном голе кого-то винить сложно, но, когда в штрафную подается мяч, один игрок обязательно должен находиться на ближней штанге и играть по мячу. А получилось так, что все футболисты «Динамо» распределили, каких игроков «Урала» закрывать – каждый удерживал своего оппонента.

В результате об уральских игроках позаботились, а про мяч забыли. И в той сутолоке, которая была перед воротами, Антон Шунин вмешаться в игру не мог. Кроме того, в атаке у «Динамо» в ходе матча также были проблемы. Тот вертикальный футбол, в который хочет играть нынешний тренерский штаб команды, стал получаться только с выходом Луценко», – считает Силкин.

В третьем туре российской Премьер-лиги «Динамо» отправится в Грозный, где встретится с «Ахматом». Игра состоится в субботу, 29 июля, в 20:00 по московскому времени.