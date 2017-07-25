Паршивлюк: «Ростов» потерпел несправедливое поражение»

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк назвал поражение в матче второго тура российской Премьер-лиги от «Ахмата» несправедливым.

«Рад, что вышел на поле после повреждения, но команда проиграла и поэтому расстроен. Мы пропустили необязательный гол – там была череда ошибок, потом рикошет. Потерпели несправедливое поражение. Владели преимуществом всю игру, создали много моментов, но стечение обстоятельств помогло сопернику забить.

Был ли пенальти в эпизоде с моим падением? Это момент на усмотрение судьи, а он посчитал, что пенальти не было», – цитирует Паршивлюка DonNews.

Матч второго тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Ахмат» закончился со счетом 0:1. В следующем туре «Ростов» сыграет на выезде с «Амкаром».