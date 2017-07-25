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    Паршивлюк: «Ростов» потерпел несправедливое поражение»

    Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк назвал поражение в матче второго тура российской Премьер-лиги от «Ахмата» несправедливым.

    «Рад, что вышел на поле после повреждения, но команда проиграла и поэтому расстроен. Мы пропустили необязательный гол – там была череда ошибок, потом рикошет. Потерпели несправедливое поражение. Владели преимуществом всю игру, создали много моментов, но стечение обстоятельств помогло сопернику забить.

    Был ли пенальти в эпизоде с моим падением? Это момент на усмотрение судьи, а он посчитал, что пенальти не было», – цитирует Паршивлюка DonNews.

    Матч второго тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Ахмат» закончился со счетом 0:1. В следующем туре «Ростов» сыграет на выезде с «Амкаром».

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.07.2017 07:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 26 июля 2017, 18:47

      Пока не начнете забивать, такие интервью и дальше будете давать! Просыпайтесь! Пора играть в атаку!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 25 июля 2017, 17:33

      Да вы даже к воротам ни разу не подошли.Навесы на Бухарова-прошлый век.С такой игрой 12-13 место

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 25 июля 2017, 13:00

      Соглгасен - ничья была бы справедливей..

      0
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      Рейтинг: +93

      Borz1 25 июля 2017, 12:12

      нытик

      2
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