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Паршивлюк: «Ростов» потерпел несправедливое поражение»

25 июля 2017, 07:52
4

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк назвал поражение в матче второго тура российской Премьер-лиги от «Ахмата» несправедливым.

«Рад, что вышел на поле после повреждения, но команда проиграла и поэтому расстроен. Мы пропустили необязательный гол – там была череда ошибок, потом рикошет. Потерпели несправедливое поражение. Владели преимуществом всю игру, создали много моментов, но стечение обстоятельств помогло сопернику забить.

Был ли пенальти в эпизоде с моим падением? Это момент на усмотрение судьи, а он посчитал, что пенальти не было», – цитирует Паршивлюка DonNews.

Матч второго тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Ахмат» закончился со счетом 0:1. В следующем туре «Ростов» сыграет на выезде с «Амкаром».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Ахмат Паршивлюк Сергей
Комментарии (4)
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Borz1
1500973976
нытик
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Таганский
1500976858
Соглгасен - ничья была бы справедливей..
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андрей андреев
1500993227
Да вы даже к воротам ни разу не подошли.Навесы на Бухарова-прошлый век.С такой игрой 12-13 место
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Serjoga
1501084067
Пока не начнете забивать, такие интервью и дальше будете давать! Просыпайтесь! Пора играть в атаку!
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