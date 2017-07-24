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    Гендиректор «Рубина» надеется на компромиссное решение по Канунникову

    Генеральный директор «Рубина» Рустам Саяхов подтвердил, что клуб получил иск по поводу запрета на продажу нападающего Максима Канунникова. Он выразил уверенность, что по данному вопросу будет найдено компромиссное решение.

    «Мы получали этот иск. А что касается обеспечительных мер по запрету перехода Максима Канунникова в другие клубы, уверен, что в ближайшее время все заинтересованные стороны найдут компромиссное решение, которое устроит всех», – сказал Саяхов.

    Напомним, ранее сообщалось, что «Спартак» намерен приобрести у казанцев Канунникова за 1 миллион евро, прописанный в качестве отступных в его соглашении. Впоследствии выяснилось, что данная сумма фигурирует в некоем дополнительном договоре, а по основному контракту отступные составляют 6 миллионов.

    Источник: «Реальное время»

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    24.07.2017 15:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6628

      maior-60 24 июля 2017, 17:27

      Хитрожопые. Наверняка 6 лямов задним числом прописали.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 24 июля 2017, 16:37

      не договорились...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 июля 2017, 16:27

      В Рубине что хапуги одни собрались?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS 24 июля 2017, 16:01

      А это как так? Он, что, частная собственность или раб на галерах?

      2
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