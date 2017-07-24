Гендиректор «Рубина» надеется на компромиссное решение по Канунникову

Генеральный директор «Рубина» Рустам Саяхов подтвердил, что клуб получил иск по поводу запрета на продажу нападающего Максима Канунникова. Он выразил уверенность, что по данному вопросу будет найдено компромиссное решение.

«Мы получали этот иск. А что касается обеспечительных мер по запрету перехода Максима Канунникова в другие клубы, уверен, что в ближайшее время все заинтересованные стороны найдут компромиссное решение, которое устроит всех», – сказал Саяхов.

Напомним, ранее сообщалось, что «Спартак» намерен приобрести у казанцев Канунникова за 1 миллион евро, прописанный в качестве отступных в его соглашении. Впоследствии выяснилось, что данная сумма фигурирует в некоем дополнительном договоре, а по основному контракту отступные составляют 6 миллионов.