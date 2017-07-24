Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Суд наложил запрет на продажу Канунникова «Рубином»

24 июля 2017, 15:21
12

Генеральный акционер «Рубина» ПАО «Казаньоргсинтез» подал иск к клубу и одному из игроков, потребовав признать недействительными условия контракта, оговоренные в специальном приложении к нему, сообщается на официальном сайте Авиастроительного районного суда города Казани.

Имя футболиста при этом не называется, однако сказано, что «Казаньоргсинтез» может недополучить компенсацию в размере 5 миллионов евро в случае перехода одного из игроков в другую команду.

Судом удовлетворено заявление акционерного общества о принятии обеспечительных мер, а именно: на «Рубин» наложен запрет на увольнение игрока, в том числе издание приказа об увольнении и выдачу на руки трудовой книжки.

Ранее СМИ сообщали, что «Спартак» намерен приобрести у «Рубина» нападающего Максима Канунникова за 1 миллион евро, прописанный в качестве отступных в его соглашении. Впоследствии выяснилось, что данная сумма фигурирует в некоем дополнительном договоре, а по основному контракту отступные составляют шесть миллионов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Канунников Максим
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
dok66
1500899156
Канунников останется в Рубине видимо . За 5 лямов кто его возьмет ?
Ответить
hevbn 28
1500899523
Забавно, когда генеральный акционер клуба подает в суд на клуб, это из серии "такое может быть только в России".
Ответить
Диктор
1500901528
Ну лям -это куда еще не шло,но не шесть же.
Ответить
subbotaspartak
1500903070
Дороговато Канунников стоит, Видать покупать его нынче не стоит.
Ответить
Serjoga
1500909416
Не стоит он этих денег! Каждый хочет "срубить" бабло по-легкому!
Ответить
giluxa1963
1500912930
лукойл раскошелится
Ответить
compka
1500940140
не к добру все эти ссоры, клуб только стал восстанавливаться после шока, а тут Ахметов буянит, с Канунниковым непонятки...
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1500950988
Один контракт оказался фальшивкой - уголовка.
Ответить
Сибирь за Спартак
1500951862
Это знак. Не нужен он Спартаку.
Ответить
Svoysvoemubrat
1500952634
В свое время за 1 лям Барселона выкупила контракт Круиффа у Аякса, а сейчас какое-то чмо стоит 1-6. О времена, о инфляция. Много зеленой бумаги напечатали пендосы за эти годы.
Ответить
Главные новости
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
20:53
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
20:44
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
20:27
7
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
20:07
1
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
19:52
1
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
19:44
3
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
19:14
3
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
18:57
2
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
10
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
10
Все новости
Все новости
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
19:44
2
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
19:25
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
19:14
3
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
10
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
10
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
18:37
12
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
18:33
4
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
18:27
9
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
18:22
6
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
18:15
5
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
5
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
10
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
7
Соболев – о разгроме «Динамо»: «Был должок»
17:02
7
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
24
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
17
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
28
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
16:29
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
76
«Хочешь большую зарплату – иди, но играть будешь мало»: Наумов – Карпукасу перед трансфером в «Зенит»
16:25
3
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
23
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
15:57
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
24
ВидеоНа матче «Зенит» – «Динамо» случились неполадки с воротами
15:23
1
Семак объяснил уход Дркушича в «Эспаньол»
15:17
1
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
44
В «Факеле» отреагировали на новости о финансовых проблемах
14:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+