Суд наложил запрет на продажу Канунникова «Рубином»

Генеральный акционер «Рубина» ПАО «Казаньоргсинтез» подал иск к клубу и одному из игроков, потребовав признать недействительными условия контракта, оговоренные в специальном приложении к нему, сообщается на официальном сайте Авиастроительного районного суда города Казани.

Имя футболиста при этом не называется, однако сказано, что «Казаньоргсинтез» может недополучить компенсацию в размере 5 миллионов евро в случае перехода одного из игроков в другую команду.

Судом удовлетворено заявление акционерного общества о принятии обеспечительных мер, а именно: на «Рубин» наложен запрет на увольнение игрока, в том числе издание приказа об увольнении и выдачу на руки трудовой книжки.

Ранее СМИ сообщали, что «Спартак» намерен приобрести у «Рубина» нападающего Максима Канунникова за 1 миллион евро, прописанный в качестве отступных в его соглашении. Впоследствии выяснилось, что данная сумма фигурирует в некоем дополнительном договоре, а по основному контракту отступные составляют шесть миллионов.