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    Суд наложил запрет на продажу Канунникова «Рубином»

    Генеральный акционер «Рубина» ПАО «Казаньоргсинтез» подал иск к клубу и одному из игроков, потребовав признать недействительными условия контракта, оговоренные в специальном приложении к нему, сообщается на официальном сайте Авиастроительного районного суда города Казани.

    Имя футболиста при этом не называется, однако сказано, что «Казаньоргсинтез» может недополучить компенсацию в размере 5 миллионов евро в случае перехода одного из игроков в другую команду.

    Судом удовлетворено заявление акционерного общества о принятии обеспечительных мер, а именно: на «Рубин» наложен запрет на увольнение игрока, в том числе издание приказа об увольнении и выдачу на руки трудовой книжки.

    Ранее СМИ сообщали, что «Спартак» намерен приобрести у «Рубина» нападающего Максима Канунникова за 1 миллион евро, прописанный в качестве отступных в его соглашении. Впоследствии выяснилось, что данная сумма фигурирует в некоем дополнительном договоре, а по основному контракту отступные составляют шесть миллионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.07.2017 15:21
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 25 июля 2017, 06:17

      В свое время за 1 лям Барселона выкупила контракт Круиффа у Аякса, а сейчас какое-то чмо стоит 1-6. О времена, о инфляция. Много зеленой бумаги напечатали пендосы за эти годы.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 25 июля 2017, 06:04

      Это знак. Не нужен он Спартаку.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 25 июля 2017, 05:49

      Один контракт оказался фальшивкой - уголовка.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +1297

      compka 25 июля 2017, 02:49

      не к добру все эти ссоры, клуб только стал восстанавливаться после шока, а тут Ахметов буянит, с Канунниковым непонятки...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 24 июля 2017, 19:15

      лукойл раскошелится

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 24 июля 2017, 19:14

      Пусть остаётся.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 24 июля 2017, 18:48

      Ничёси! В кои-то веки наш суд что-то решать стал!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 24 июля 2017, 18:16

      Не стоит он этих денег! Каждый хочет "срубить" бабло по-легкому!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 24 июля 2017, 16:31

      Дороговато Канунников стоит,
      Видать покупать его нынче не стоит.

      4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 июля 2017, 16:05

      Ну лям -это куда еще не шло,но не шесть же.

      5
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