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    Петржела: «При Радимове в «Зените» была бы дисциплина»

    Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что российскую команду должен возглавлять тренер из этой же страны. Он также оценил шансы Владислава Радимова на работу в «Зените».

    – Вы же знаете, что в «Зенит» вернулись Сергей Фурсенко и Константин Сарсания. Вас удивил такой ход менеджмента «Зенита»? С их приходом «Зенит» стартовал с двух побед в чемпионате, усилился многими футболистами.

    – Это такая прекрасная пара, больше не скажу (смеется и ругается). Но дело «Зенита», кого назначать.

    – Руководит «Зенитом» итальянец Роберто Манчини, пока у него все получается…

    – Я больше люблю, когда главный тренер из той же страны, откуда команда, когда он свой. Когда наставники – иностранцы, они хотят в команду иностранных игроков, а это трудности для сборной. Поэтому считаю, что лучше иметь своего, местного тренера.

    – Может, однажды главным тренером станет Владислав Радимов, который в предыдущих сезонах проявил себя во второй команде «Зенита». У него есть необходимые качества?

    – Это сложный вопрос, но, думается, Влад стал бы прекрасным тренером. При нем в команде будет дисциплина.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    24.07.2017 10:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 июля 2017, 14:49

      не уверен что Радимов справился бы особенно с такими игроками как Дзюба или Шатов, а уж иностранцы просто положили бы на него да и никого не купишь под тренера-Радимова

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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 24 июля 2017, 14:27

      Человек, который может позволить себе сесть за руль будучи пьяным, не способен обеспечить дисциплину.

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 24 июля 2017, 11:20

      при Петержеле Радимов гонял молодых и они играли отлично

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      Рейтинг: +2283

      Бриг > vvv246 24 июля 2017, 11:36

      Что за чушь (простите-хуйня). Радимов продал?!

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