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Петржела: «При Радимове в «Зените» была бы дисциплина»

24 июля 2017, 10:45
4

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что российскую команду должен возглавлять тренер из этой же страны. Он также оценил шансы Владислава Радимова на работу в «Зените».

– Вы же знаете, что в «Зенит» вернулись Сергей Фурсенко и Константин Сарсания. Вас удивил такой ход менеджмента «Зенита»? С их приходом «Зенит» стартовал с двух побед в чемпионате, усилился многими футболистами.

– Это такая прекрасная пара, больше не скажу (смеется и ругается). Но дело «Зенита», кого назначать.

– Руководит «Зенитом» итальянец Роберто Манчини, пока у него все получается…

– Я больше люблю, когда главный тренер из той же страны, откуда команда, когда он свой. Когда наставники – иностранцы, они хотят в команду иностранных игроков, а это трудности для сборной. Поэтому считаю, что лучше иметь своего, местного тренера.

– Может, однажды главным тренером станет Владислав Радимов, который в предыдущих сезонах проявил себя во второй команде «Зенита». У него есть необходимые качества?

– Это сложный вопрос, но, думается, Влад стал бы прекрасным тренером. При нем в команде будет дисциплина.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Сарсания Константин Манчини Роберто Петржела Властимил Радимов Владислав Фурсенко Сергей
Комментарии (4)
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BAIv
1500884455
при Петержеле Радимов гонял молодых и они играли отлично
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neveldomha
1500895672
Человек, который может позволить себе сесть за руль будучи пьяным, не способен обеспечить дисциплину.
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Garrincha58
1500896967
не уверен что Радимов справился бы особенно с такими игроками как Дзюба или Шатов, а уж иностранцы просто положили бы на него да и никого не купишь под тренера-Радимова
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