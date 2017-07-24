Петржела: «При Радимове в «Зените» была бы дисциплина»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что российскую команду должен возглавлять тренер из этой же страны. Он также оценил шансы Владислава Радимова на работу в «Зените».

– Вы же знаете, что в «Зенит» вернулись Сергей Фурсенко и Константин Сарсания. Вас удивил такой ход менеджмента «Зенита»? С их приходом «Зенит» стартовал с двух побед в чемпионате, усилился многими футболистами.

– Это такая прекрасная пара, больше не скажу (смеется и ругается). Но дело «Зенита», кого назначать.

– Руководит «Зенитом» итальянец Роберто Манчини, пока у него все получается…

– Я больше люблю, когда главный тренер из той же страны, откуда команда, когда он свой. Когда наставники – иностранцы, они хотят в команду иностранных игроков, а это трудности для сборной. Поэтому считаю, что лучше иметь своего, местного тренера.

– Может, однажды главным тренером станет Владислав Радимов, который в предыдущих сезонах проявил себя во второй команде «Зенита». У него есть необходимые качества?

– Это сложный вопрос, но, думается, Влад стал бы прекрасным тренером. При нем в команде будет дисциплина.