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    Петржела хочет вернуться к тренерской работе

    Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела признался, что его не устраивает нынешняя должность в «Банике», где он перешел на должность советника президента клуба. Специалист хотел бы снова работать непосредственно с футболистами.

    – Чем вы сейчас занимаетесь? Вы ведь больше не тренируете «Баник» из Остравы?

    – Я теперь советник президента клуба. Это уже не работа прямо в команде. Они меня повысили, но мне это не нравится. Для меня лучше было бы работать с ребятами, хотелось бы вернуться на скамейку. Нынешняя ситуация меня не устраивает. Деньги у меня красивые, да, все красивое. У меня много свободного времени, есть деньги, но я хочу быть с командой в раздевалке, выходить с ними на поле. Потому нынешняя работа меня не устраивает.

    – Вы же знаете, что завершил карьеру Александр Кержаков, который играл в вашем «Зените»? Теперь под 11-м номером выступает аргентинец Себастьян Дриусси.

    – Как Кержаков хочет, так и поступает. А разве игра его больше не интересует?

    – Александр назначен на должность координатора юношеских команд системы «Зенита».

    – Завязал с большим футболом – начинает заниматься другим делом. Есть футболисты, которые еще в 40 играют, а другие заканчивают в 28 или 29 лет. Я не знаю, какая у него сложилась ситуация в жизни, были ли травма, но я не понимаю, почему он уже закончил.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    24.07.2017 06:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2269

      dyema 24 июля 2017, 10:19

      Только не в России, у нас казино закрыли)))

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      ...
      Рейтинг: +2269

      dyema > _Marqella_ 24 июля 2017, 11:30

      Я же не против, просто у нас лавочка прикрылась, надо искать другие места)))

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