Петржела хочет вернуться к тренерской работе

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела признался, что его не устраивает нынешняя должность в «Банике», где он перешел на должность советника президента клуба. Специалист хотел бы снова работать непосредственно с футболистами.

– Чем вы сейчас занимаетесь? Вы ведь больше не тренируете «Баник» из Остравы?

– Я теперь советник президента клуба. Это уже не работа прямо в команде. Они меня повысили, но мне это не нравится. Для меня лучше было бы работать с ребятами, хотелось бы вернуться на скамейку. Нынешняя ситуация меня не устраивает. Деньги у меня красивые, да, все красивое. У меня много свободного времени, есть деньги, но я хочу быть с командой в раздевалке, выходить с ними на поле. Потому нынешняя работа меня не устраивает.

– Вы же знаете, что завершил карьеру Александр Кержаков, который играл в вашем «Зените»? Теперь под 11-м номером выступает аргентинец Себастьян Дриусси.

– Как Кержаков хочет, так и поступает. А разве игра его больше не интересует?

– Александр назначен на должность координатора юношеских команд системы «Зенита».

– Завязал с большим футболом – начинает заниматься другим делом. Есть футболисты, которые еще в 40 играют, а другие заканчивают в 28 или 29 лет. Я не знаю, какая у него сложилась ситуация в жизни, были ли травма, но я не понимаю, почему он уже закончил.