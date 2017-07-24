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    Международный кубок чемпионов. «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти обыграл «Реал»

    В США состоялся матч Международного кубка чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Юнайтед».

    Основное время встречи между командами завершилось вничью – 1:1. На гол хавбека «красных дьяволов» Джесси Лингарда в первом тайме мадридцы ответили забитым мячом полузащитника Каземиро во второй половине поединка.

    В серии послематчевых пенальти верх взял «МЮ».

    Международный кубок чемпионов

    Реал (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 1:1 (0:1, 1:0; 1:2 по пенальти)

    Голы: 0:1 – Лингард, 45; 1:1 – Каземиро, 69.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.07.2017 02:13
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 24 июля 2017, 10:01

      Хоть бы у Эрреры не серьезная травма...

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 24 июля 2017, 09:44

      Классный гол, забил Манчестер)

      0
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 24 июля 2017, 09:13

      Да играют на публику! Молодцы! Болельщикам нравится!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > Dimon013 24 июля 2017, 10:17

      Для того и приехали..полные стадионы, у них и установка играть в атаку да с красотами всякими. А футбол так-то зрелищный, ага..хоть и перемешанными составами.

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 24 июля 2017, 08:10

      Странный этот кубок !

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      Рейтинг: +233

      igormaddog 24 июля 2017, 04:18

      МЮ красавцы,4 игры и всё победы!!!Так же надо в АПЛ и ЛЧ в этом году!!!Удачи в игре с Реалом за Суперкубок!!!

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      Рейтинг: +6944

      Красногорск_Фан 24 июля 2017, 02:16

      Марсьяль и Де Хеа красавы! Реал тоже мог победить и 2-м составом. Удачи Манчестеру 8 августа

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