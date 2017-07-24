Международный кубок чемпионов. «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти обыграл «Реал»

В США состоялся матч Международного кубка чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Юнайтед».

Основное время встречи между командами завершилось вничью – 1:1. На гол хавбека «красных дьяволов» Джесси Лингарда в первом тайме мадридцы ответили забитым мячом полузащитника Каземиро во второй половине поединка.

В серии послематчевых пенальти верх взял «МЮ».

Международный кубок чемпионов

Реал (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 1:1 (0:1, 1:0; 1:2 по пенальти)

Голы: 0:1 – Лингард, 45; 1:1 – Каземиро, 69.