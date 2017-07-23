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    Ловчев: «Как только «Спартаку» не фартит, он становится равен «Уфе»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением об игре «Спартака» в матче 2-го тура РФПЛ против «Уфы» (0:0).

    Отметим, что безголевая ничья в Уфе – первая для «Спартака» под руководством Массимо Карреры.

    «А прошлом году я повторял одну и ту же фразу: я не вижу как «Спартак» играет в футбол. Я вижу, как они настраиваются, как рвут на поле, но я не вижу, как они, предположим, переходят из обороны в атаку, сыгранности я не вижу. Даже между нападающими нет связи. То Промес, то Зе Луиш передерживают мяч, когда надо отдать пас.

    Сегодня я видел старательную команду, которой в прошлом году фартило, а в нынешнем сезоне в двух матчах пока не фартит. Я уже говорил, что так часто в футболе бывает. Если в каком-то матче фортуна тебе поможет победить, то в другом обязательно не повезет.

    Каррера руководит командой уже год. И кроме настроя бешенного, рвения на поле и индивидуальных действий отдельных игроков, я не вижу ничего командного. Я об этом говорил и в конце прошлого сезона и сейчас готов это повторить. Но, как только не фартит, «Спартак» становится равен «Уфе». Ведь в этом матче футболисты «Уфы» имели столько же возможностей, как и «Спартак», – сказал Ловчев.

    «Мы выдохлись». Почему «Спартак» перестал побеждать

    Источник: «Советский спорт»

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    23.07.2017 20:36
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +36

      Небомбардир 24 июля 2017, 09:43

      Евгений Серафимович, не Уфе, а тем кто рядом: Ростов, Динамо....

      Поведение игроков настораживает, помятые лица..... Денег не хватает на.....шампанское.

      1
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 24 июля 2017, 09:42

      Да фартит Спартаку, при такой игре иметь два очка - это и есть фарт. И свистит тоже Спартаку. Вчера Комбаров на красную наиграл, однозначно. Но судья, как всегда сжалился над убогим.

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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 24 июля 2017, 09:40

      Да много разных моментов у всех клубов, как и у спартака, цска зенита локо. Ладно спартак и зенит деньги есть, а команду сделать не могут. Цска и локо денег нет, тем-более у цска. Краснодар более менее как то находят деньги, терек выделяют деньги на их. А другие что???? Живут и играют в футбол. Внутренние отношения в команде разбирать самим надо. А то будет все плохо. Удачи всем командам в россии.

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 24 июля 2017, 00:42

      Надо отдать должное експерту в этот раз. Очень читаемая игра в нападении 2-й раз не даёт результата. Попытка натянуть одеяло на себя не даёт победы. Играть нужно не индивидуально а на команду и на победу. А все пытаются продать себя в Барсу. Шоколадная беспредельщина.

      2
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 23 июля 2017, 22:34

      ЛЧ всё покажет

      3
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 23 июля 2017, 22:33

      На одном энтузиазме долго не протянешь. Тем более энтузиазм исчерпан на радостях от чемпионства

      3
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      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 23 июля 2017, 22:26

      Ну уж очень Серафимыч любит поныть,,,ну да не всё сейчас в порядке,,,не чего страшного,,,,,верим и ждём побед

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      Рейтинг: +7816

      BarStep 23 июля 2017, 22:11

      Негоже спамовским обсерать свой клуб без конца..., как то даже не приятно читать... К стати, что то Карпин молчит..., что то наверное задумал эксперт..., еще один...

      0
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 23 июля 2017, 22:08

      Да, к сожалению я тоже не увидел ни позиционного нападения ни комбинаций.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 июля 2017, 22:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ну вот захрюкали свинки Пепи фарта им не хватает, а может чего то судейского

      -4
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