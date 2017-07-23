Ловчев: «Как только «Спартаку» не фартит, он становится равен «Уфе»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением об игре «Спартака» в матче 2-го тура РФПЛ против «Уфы» (0:0).

Отметим, что безголевая ничья в Уфе – первая для «Спартака» под руководством Массимо Карреры.

«А прошлом году я повторял одну и ту же фразу: я не вижу как «Спартак» играет в футбол. Я вижу, как они настраиваются, как рвут на поле, но я не вижу, как они, предположим, переходят из обороны в атаку, сыгранности я не вижу. Даже между нападающими нет связи. То Промес, то Зе Луиш передерживают мяч, когда надо отдать пас.

Сегодня я видел старательную команду, которой в прошлом году фартило, а в нынешнем сезоне в двух матчах пока не фартит. Я уже говорил, что так часто в футболе бывает. Если в каком-то матче фортуна тебе поможет победить, то в другом обязательно не повезет.

Каррера руководит командой уже год. И кроме настроя бешенного, рвения на поле и индивидуальных действий отдельных игроков, я не вижу ничего командного. Я об этом говорил и в конце прошлого сезона и сейчас готов это повторить. Но, как только не фартит, «Спартак» становится равен «Уфе». Ведь в этом матче футболисты «Уфы» имели столько же возможностей, как и «Спартак», – сказал Ловчев.

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