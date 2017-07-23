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  • Ловчев: «Как только «Спартаку» не фартит, он становится равен «Уфе»

Ловчев: «Как только «Спартаку» не фартит, он становится равен «Уфе»

23 июля 2017, 20:36
32

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением об игре «Спартака» в матче 2-го тура РФПЛ против «Уфы» (0:0).

Отметим, что безголевая ничья в Уфе – первая для «Спартака» под руководством Массимо Карреры.

«А прошлом году я повторял одну и ту же фразу: я не вижу как «Спартак» играет в футбол. Я вижу, как они настраиваются, как рвут на поле, но я не вижу, как они, предположим, переходят из обороны в атаку, сыгранности я не вижу. Даже между нападающими нет связи. То Промес, то Зе Луиш передерживают мяч, когда надо отдать пас.

Сегодня я видел старательную команду, которой в прошлом году фартило, а в нынешнем сезоне в двух матчах пока не фартит. Я уже говорил, что так часто в футболе бывает. Если в каком-то матче фортуна тебе поможет победить, то в другом обязательно не повезет.

Каррера руководит командой уже год. И кроме настроя бешенного, рвения на поле и индивидуальных действий отдельных игроков, я не вижу ничего командного. Я об этом говорил и в конце прошлого сезона и сейчас готов это повторить. Но, как только не фартит, «Спартак» становится равен «Уфе». Ведь в этом матче футболисты «Уфы» имели столько же возможностей, как и «Спартак», – сказал Ловчев.

«Мы выдохлись». Почему «Спартак» перестал побеждать

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (32)
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okolofutbola
1500832313
Ловчев как бабка продажная.Завтра Спартак возьмёт 6 очков у цдка и зенита и будет самым лучшим клубом в мире.Эксперт сраный.
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карасевщина
1500833667
спартак равен аеку
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Микояновский мясокомбинат
1500833881
Взял и Уфу сравнил с какой-то свинотой.. Этот старый хряк совсем берега потерял )))
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klyukin
1500834543
фарт обычно идет от главного судьи! весь второй круг того года!и этот суперкубок!
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multiscan
1500834571
Какое же тут равенство, когда у "Уфы" на 2 очка больше.
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порт
1500835257
Как только Федун "зашлёт" куда надо, так сразу и фарт придёт.
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Kollljan
1500836224
Ловчеву не надо оскорблять Уфу. Уфа выше классом чем Спартак.
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Garrincha58
1500836469
ну вот захрюкали свинки Пепи фарта им не хватает, а может чего то судейского
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APchelov
1500838382
На одном энтузиазме долго не протянешь. Тем более энтузиазм исчерпан на радостях от чемпионства
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Тазит
1500838489
ЛЧ всё покажет
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