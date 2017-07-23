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Бубнов считает, что «Спартак» провалил начало сезона

23 июля 2017, 18:15
24

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о форме красно-белых в новом сезоне РФПЛ. В матче второго тура команда Массимо Карреры сыграла вничью с «Уфой» (0:0).

Отметим, что безголевая ничья в Уфе – первая для «Спартака» при Каррере.

– Чемпион набрал всего два очка в двух турах: в чем причина столь посредственного старта?

– Думаю, здесь целый комплекс причин. Во-первых, предыдущий сезон «Спартака» был крайне затратным в плане выплеска эмоций, а пауза в выступлениях – слишком короткой. Во-вторых, явно не в своей тарелке пока находятся сборники, Глушаков и Комбаров, выбыл из строя Зобнин. В-третьих, против «Спартака» у конкурентов во все времена был особый настрой, а теперь, в постчемпионский сезон – тем более. В-четвертых, проблемы красно-белых в обороне никуда не делись, потому как, в-пятых, команда почти не усилилась новичками.

Ну, а главная причина, на мой взгляд, заключается в том, что «Спартак», хоть и старается, не излучает былой страсти, эмоционально и функционально выглядит не так свежо, как прежде. Потому в частности не может додавить соперника, воспользоваться давешним козырем, преимуществом функциональной подготовки, за счет которого можно постоянно прессинговать, нагнетать давление.

Не будет преувеличением сказать, что «Спартак» провалил старт, ведь у конкурентов – «Краснодара», «Зенита» и «Локомотива» – уже по шесть очков, на четыре больше, чем у красно-белых. При этом календарь сулит «Спартаку» суровые испытания в ближайших турах. Может быть, небольшое преимущество москвичи получат благодаря тому, что «Краснодар» и «Зенит» стартуют в квалификации Лиги Европы, потратят дополнительные силы. Но это, как известно, палка о двух концах.

«Мы выдохлись». Почему «Спартак» перестал побеждать

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Зенит Локомотив Комбаров Дмитрий Глушаков Денис Зобнин Роман Бубнов Александр
Комментарии (24)
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Dimon013
1500823297
2 ничьи это конечно провал))) Бубнов ты чего???))) Смешно
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Робинзон
1500823501
всё нормально выводит команду на пик формы как раз к лиге чемпионов походу и очков доберёт не стоит дёргаться самим и нервировать горячего прагматика Массимо всем добра .
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The_Enot
1500824740
Кто бы что ни говорил но старт плохой, после 2 туров должно было быть 6 очков, а по итогу 2, тут даже и добавить нечего. А по игре в обще промолчу. С такой игрой в ЛЧ будут наказывать.
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Диктор
1500825837
Думаю следующий тур будет показательным.
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dyema
1500826097
В прошлом сезоне фартило частенько, а в этом всё встаёт на свои места))) Ну а когда начнётся ЛЧ, то отмазок будет ещё больше.......
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dyema
1500826156
Щас заминусуют мясные)))
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portero
1500827092
две игры всего, после 11 так можно сказать
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klyukin
1500834196
судьи тянут
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smersh45
1500843735
посыпались
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Бугимен
1500879556
Друзья!Все только начинается: чемпион еще будет побеждать и побеждать по этому за нас не волнуйтесь!Все ставили на Рубин,что придет Курбан и Рубин попрет вверх,однако мы все видим,что происходит.Это футбол,через пару троек все станет на свои места.По этому не надо делать поспешных выводов!Время покажет,кто есть кто!Вперед Спартак!
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