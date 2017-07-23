Бубнов считает, что «Спартак» провалил начало сезона

Друзья!Все только начинается: чемпион еще будет побеждать и побеждать по этому за нас не волнуйтесь!Все ставили на Рубин,что придет Курбан и Рубин попрет вверх,однако мы все видим,что происходит.Это футбол,через пару троек все станет на свои места.По этому не надо делать поспешных выводов!Время покажет,кто есть кто!Вперед Спартак!
Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о форме красно-белых в новом сезоне РФПЛ. В матче второго тура команда Массимо Карреры сыграла вничью с «Уфой» (0:0).
Отметим, что безголевая ничья в Уфе – первая для «Спартака» при Каррере.
– Чемпион набрал всего два очка в двух турах: в чем причина столь посредственного старта?
– Думаю, здесь целый комплекс причин. Во-первых, предыдущий сезон «Спартака» был крайне затратным в плане выплеска эмоций, а пауза в выступлениях – слишком короткой. Во-вторых, явно не в своей тарелке пока находятся сборники, Глушаков и Комбаров, выбыл из строя Зобнин. В-третьих, против «Спартака» у конкурентов во все времена был особый настрой, а теперь, в постчемпионский сезон – тем более. В-четвертых, проблемы красно-белых в обороне никуда не делись, потому как, в-пятых, команда почти не усилилась новичками.
Ну, а главная причина, на мой взгляд, заключается в том, что «Спартак», хоть и старается, не излучает былой страсти, эмоционально и функционально выглядит не так свежо, как прежде. Потому в частности не может додавить соперника, воспользоваться давешним козырем, преимуществом функциональной подготовки, за счет которого можно постоянно прессинговать, нагнетать давление.
Не будет преувеличением сказать, что «Спартак» провалил старт, ведь у конкурентов – «Краснодара», «Зенита» и «Локомотива» – уже по шесть очков, на четыре больше, чем у красно-белых. При этом календарь сулит «Спартаку» суровые испытания в ближайших турах. Может быть, небольшое преимущество москвичи получат благодаря тому, что «Краснодар» и «Зенит» стартуют в квалификации Лиги Европы, потратят дополнительные силы. Но это, как известно, палка о двух концах.
«Мы выдохлись». Почему «Спартак» перестал побеждать