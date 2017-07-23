Бубнов считает, что «Спартак» провалил начало сезона

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о форме красно-белых в новом сезоне РФПЛ. В матче второго тура команда Массимо Карреры сыграла вничью с «Уфой» (0:0).

Отметим, что безголевая ничья в Уфе – первая для «Спартака» при Каррере.

– Чемпион набрал всего два очка в двух турах: в чем причина столь посредственного старта?

– Думаю, здесь целый комплекс причин. Во-первых, предыдущий сезон «Спартака» был крайне затратным в плане выплеска эмоций, а пауза в выступлениях – слишком короткой. Во-вторых, явно не в своей тарелке пока находятся сборники, Глушаков и Комбаров, выбыл из строя Зобнин. В-третьих, против «Спартака» у конкурентов во все времена был особый настрой, а теперь, в постчемпионский сезон – тем более. В-четвертых, проблемы красно-белых в обороне никуда не делись, потому как, в-пятых, команда почти не усилилась новичками.

Ну, а главная причина, на мой взгляд, заключается в том, что «Спартак», хоть и старается, не излучает былой страсти, эмоционально и функционально выглядит не так свежо, как прежде. Потому в частности не может додавить соперника, воспользоваться давешним козырем, преимуществом функциональной подготовки, за счет которого можно постоянно прессинговать, нагнетать давление.

Не будет преувеличением сказать, что «Спартак» провалил старт, ведь у конкурентов – «Краснодара», «Зенита» и «Локомотива» – уже по шесть очков, на четыре больше, чем у красно-белых. При этом календарь сулит «Спартаку» суровые испытания в ближайших турах. Может быть, небольшое преимущество москвичи получат благодаря тому, что «Краснодар» и «Зенит» стартуют в квалификации Лиги Европы, потратят дополнительные силы. Но это, как известно, палка о двух концах.

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