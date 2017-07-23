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    Бубнов считает, что «Спартак» провалил начало сезона

    Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о форме красно-белых в новом сезоне РФПЛ. В матче второго тура команда Массимо Карреры сыграла вничью с «Уфой» (0:0).

    Отметим, что безголевая ничья в Уфе – первая для «Спартака» при Каррере.

    – Чемпион набрал всего два очка в двух турах: в чем причина столь посредственного старта?

    – Думаю, здесь целый комплекс причин. Во-первых, предыдущий сезон «Спартака» был крайне затратным в плане выплеска эмоций, а пауза в выступлениях – слишком короткой. Во-вторых, явно не в своей тарелке пока находятся сборники, Глушаков и Комбаров, выбыл из строя Зобнин. В-третьих, против «Спартака» у конкурентов во все времена был особый настрой, а теперь, в постчемпионский сезон – тем более. В-четвертых, проблемы красно-белых в обороне никуда не делись, потому как, в-пятых, команда почти не усилилась новичками.

    Ну, а главная причина, на мой взгляд, заключается в том, что «Спартак», хоть и старается, не излучает былой страсти, эмоционально и функционально выглядит не так свежо, как прежде. Потому в частности не может додавить соперника, воспользоваться давешним козырем, преимуществом функциональной подготовки, за счет которого можно постоянно прессинговать, нагнетать давление.

    Не будет преувеличением сказать, что «Спартак» провалил старт, ведь у конкурентов – «Краснодара», «Зенита» и «Локомотива» – уже по шесть очков, на четыре больше, чем у красно-белых. При этом календарь сулит «Спартаку» суровые испытания в ближайших турах. Может быть, небольшое преимущество москвичи получат благодаря тому, что «Краснодар» и «Зенит» стартуют в квалификации Лиги Европы, потратят дополнительные силы. Но это, как известно, палка о двух концах.

    «Мы выдохлись». Почему «Спартак» перестал побеждать

    Источник: Sportbox.ru

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    23.07.2017 18:15
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 24 июля 2017, 09:59

      Друзья!Все только начинается: чемпион еще будет побеждать и побеждать по этому за нас не волнуйтесь!Все ставили на Рубин,что придет Курбан и Рубин попрет вверх,однако мы все видим,что происходит.Это футбол,через пару троек все станет на свои места.По этому не надо делать поспешных выводов!Время покажет,кто есть кто!Вперед Спартак!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен > altair2004 24 июля 2017, 20:48

      И я про это и говорю,Краснодар и Зенит сильные команды!Будем надеяться,что все будет хорошо у СПАРТАКА!

      0
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      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 24 июля 2017, 07:20

      "Ну, а главная причина, на мой взгляд, заключается в том, что «Спартак»,"не на того тренера поставил. Который не смог наладить оборону, для чего и был приглашен, а его главным назначили!

      0
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      Рейтинг: +616

      smersh45 24 июля 2017, 00:02

      посыпались

      -1
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 23 июля 2017, 22:05

      Спартак никакой, самое пугающее спокойная игра как буд то так и надо на ничью. Мельгарехо и Глушаков абсолютно не усилили игру. Вообщем впереди два матча которые покажут за какое место будем бороться. Да простят меня краснобелые но думаю не выше третьего.

      0
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      Рейтинг: +105

      klyukin 23 июля 2017, 21:23

      судьи тянут

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      Рейтинг: +4024

      raritet 23 июля 2017, 21:09

      Хотя и не болею за этот клуб, нужно признать что даже и после 5 ничьей ничего не сделано, турнир длинный и на этом пути всякое еще может произойти. Вот решающим, думаю, будут игры после лигочемпионских , мало кому они даются просто так. А пока что это всего лишь бредни экспертов, прошу прощения, при все уважении к этим легендарным личностям- вся игра только начнется.

      0
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      Рейтинг: +157

      Huberman 23 июля 2017, 19:51

      С Краснодаром и узнаем провалил или нет. 2 матча это не показатель,вне зависимости от названия клуба.Ещё матч другой и можно будет делать конкретные выводы. Хоть они и напрашиваются,но нужно объективно рассуждать. Вне зависимости от клубных пристрастий.

      0
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      Рейтинг: +67285

      portero 23 июля 2017, 19:24

      две игры всего, после 11 так можно сказать

      15
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      Рейтинг: +2269

      dyema 23 июля 2017, 19:09

      Щас заминусуют мясные)))

      2
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      Рейтинг: +2269

      dyema 23 июля 2017, 19:08

      В прошлом сезоне фартило частенько, а в этом всё встаёт на свои места)))
      Ну а когда начнётся ЛЧ, то отмазок будет ещё больше.......

      4
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      Рейтинг: +2269

      dyema > grian 23 июля 2017, 19:52

      Так разве не радость, когда у соседа дом сгорел)))

      2
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > dyema 23 июля 2017, 21:08

      Или когда крыша протекает. )

      2
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