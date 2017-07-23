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    ЦСКА интересуется кенийцем Олунгой, на которого претендуют «Лион» и «Галатасарай»

    Нападающий «Гуйчжоу Чжичэн» Майкл Олунга находится в сфере интересов ЦСКА. Об этом сообщило кенийское издание Nairobi News.

    Источник также связывает 23-летнего футболиста с возможным переходом в «Лион» и «Галатасарай». Предпочтение в борьбе за Олунгу отдается французскому клубу, который ищет замену Александру Лаказетту. «Лион» рассматривает вариант полугодовой аренды Олунги.

    По информации издания, главный тренер «Гуйчжоу» с большой вероятностью отпустит форварда.

    В минувшем сезоне Олунга забил два гола в девяти матчах всех турниров.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.07.2017 14:30
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +46

      vovinzone 23 июля 2017, 19:27

      Почему китайский? Я подумал кенийский клуб

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 23 июля 2017, 15:28

      Китайцы уже и продовать начинают, шустро).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 23 июля 2017, 15:17

      "Инженер" Отличный трансфер был бы! Он для ЦСКА как раз подходить!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 23 июля 2017, 14:53

      Шикарная селекция

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1339

      DUMOH 23 июля 2017, 14:45

      Опять из китайского чемпионата...Надеюсь это не второй раз на те же грабли!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 23 июля 2017, 14:44

      Замена Лаказетту? Это получается, что Олунга в футбол играет так же хорошо, как и Лаказетт? У ЦСКА на него деньжат вряд ли хватит.

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 23 июля 2017, 14:38

      второй Орланаре..

      1
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      Рейтинг: +52

      FAN15 > за ЦСКА с 1980г 23 июля 2017, 14:42

      Возможно)

      1
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