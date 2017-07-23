ЦСКА интересуется кенийцем Олунгой, на которого претендуют «Лион» и «Галатасарай»

Нападающий «Гуйчжоу Чжичэн» Майкл Олунга находится в сфере интересов ЦСКА. Об этом сообщило кенийское издание Nairobi News.

Источник также связывает 23-летнего футболиста с возможным переходом в «Лион» и «Галатасарай». Предпочтение в борьбе за Олунгу отдается французскому клубу, который ищет замену Александру Лаказетту. «Лион» рассматривает вариант полугодовой аренды Олунги.

По информации издания, главный тренер «Гуйчжоу» с большой вероятностью отпустит форварда.

В минувшем сезоне Олунга забил два гола в девяти матчах всех турниров.